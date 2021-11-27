الحوسني يبحث عن الميدالية 45 في «عربية الدراجات»

المصدر: (القاهرة - محمد أبو إسماعيل)

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يخوض دراج منتخب الإمارات عبدالله الحوسني، اليوم، التحدي الأخير لدراجات الإمارات في البطولة العربية المجمعة الأولى للدراجات في مصر. ويبحث دراج الإمارات عن الميدالية رقم 45 لبعثة الإمارات في البطولة بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في منافسات البطولة في الأيام السابقة من منافسات أصحاب الهمم والطريق والمضمار والدراجات الجبلية.

وعاشت البعثة الإماراتية أول من أمس أجواء رائعة عقب تحقيق يوسف ميرزا ميدالية تاريخية في الدراجات الجبلية أول مرة في تاريخ المشاركات بالبطولات المغربية إذ نجح في خطف الميدالية البرونزية من لاعبي المغرب المتخصصين في هذه النوعية من السباقات إذ حققوا ما يقارب 10 ميداليات منها 5 ذهبيات في هذه المنافسة رغم ابتعادهم عن المنافسة في باقي البطولات بسبب تخصصهم في هذه النوعية من السباقات.

وأقام منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد احتفالية مصغرة لبعثة منتخب الكبار قبيل مغادرتها أمس إلى الدولة، بحضور ياسر الدوخي، الأمين العام، وحمد المرزوقي المدير الإداري للبعثة، وتوجه بوعصيبة بالشكر لأعضاء المنتخب كافة على ما حققوه من إنجازات بالبطولة العربية مؤكداً أنها بداية لتحقيق بطولات قادمة، مشيراً إلى أن البطولة العربية أسهمت في جمع عدد كبير من اللاعبين بمكان واحد وهو ما زاد من التقارب والتفاهم بين الجميع.

وأكد أن الاتحاد سيبدأ إعداد وتجهيز المنتخبات والعمل على اتساع القاعدة وزيادة الخبرات وخاصة للناشئين والناشئات، إضافة إلى تكوين فريق للدراجات الجبلية للمشاركة في مختلف المسابقات.

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