تتويج الواعدات في «الحبتور لتنس السيدات» اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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تختتم اليوم، بطولة الحبتور الدولية الـ24 لتنس السيدات، بعد أسبوع من المنافسات بين 85 لاعبة من الواعدات، ويتم تتويج البطلات صاحبات المراكز المتقدمة بجوائز تصل إلى 100 ألف دولار في منافسات الفردي والزوجي، التي أقيمت في مجمع ملاعب التنس بفندق ومنتجع الحبتور جراند وسبا بالجميرا.

وكانت مباريات اليوم الرابع أسفرت عن فوز المصنفة الرابعة السلوفاكية كريستينا كوتشوفا على الروسية فيتاليا دياتشنكو، 7/‏‏‏‏‏6 و7/‏‏‏‏‏6، في مباراة استمرت 135 دقيقة، وفازت الأوكرانية الشابة داريا سينجور وصيفة نسخة 2019 من البطولة على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6/‏‏‏‏‏3 و6/‏‏‏‏‏7 و6/‏‏‏‏‏0 بعد مباراة استمرت 110 دقائق، وحققت الروسية استازيا فوزاً سريعاً على منافستها الصينية كينون جينج بمجموعتين من دون رد في زمن 75 دقيقة، كما فازت الصربية الكسندرا على البلغارية المتأهلة من التصفيات ايزابيللا شينكوفا.

ويبدو أن الزوجي المصنف الأول، المكون من الكازاخية آنا دانلينا والسلوفاكية فيكتوريا، اقترب من التتويج بعد أن فاز من دون لعب على الزوجي المكون من السلوفاكية كريستينا كوتشوفا والتشيكية ريناتا فوراكوفا، بسبب إصابة اللاعبة التشيكية قبل المباراة.

وتشهد مراسم الختام، تتويج أبطال بطولة الإمارات المحلية المفتوحة، التي أقيمت بالتزامن مع البطولة الرئيسية، وشهدت مشاركة 270 لاعباً ولاعبة ضمن عشر فئات وهي الرجال والرواد والشباب تحت 18 وشباب 16 وشابات تحت 18 وشابات تحت 16 وأولاد تحت 14 وأولاد تحت 12 سنة وبنات تحت 14 وبنات تحت 12 سنة.

تقوم قناة دبي الرياضي نقل وبث المباريات يومياً ويشرف على فريق العمل عبدالخالق خميس مدير العمليات والمخرج إيهاب نور إلى جانب 6 مصورين و6 كاميرات.

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