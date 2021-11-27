«شاهين» و«المها» في «دبي سيفنز» للرجبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يشارك فريقا شاهين للرجال والمها للسيدات، في البطولات الفرعية «دبي سيفنز» التي تقام على هامش بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي التي تقام يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، على ملاعب دبي سيفنز، لتوفير مزيد من الاحتكاك والخبرات للاعبين المواطنين بالفريقين، وتواصل الفرق استعداداتها القوية بالمران اليومي استعداداً لتلك المشاركة القوية.

وأكد محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رأى ضرورة مشاركة فرق شاهين والمها، للرجال والسيدات في البطولات الفرعية التي تقام على هامش بطولة طيران الإمارات، لمنح لاعبينا فرصة الاحتكاك مع مدارس لعب مختلفة، بهدف اكتساب مزيد من الخبرات التي تساعدهم في الظهور المتميز خلال مشاركتهم في البطولات القارية والإقليمية المقبلة.

وقال أمين عام اتحاد الرجبي إن بطولة طيران الإمارات تعد من أكبر البطولات على مستوى العالم، وتقدم للجمهور الكبير الذي يشهد المنافسات مزيجاً من منافسات الرجبي المثيرة حيث تكون عطلة نهاية أسبوع مسلية في دبي، إذ تتيح للعائلات والمشجعين فرصة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في قرية الرجبي ذات المستوى العالمي، ويُتوقع أن يشهدها أكثر من 100 ألف متفرج، للاستمتاع بمنافسات الفرق المشاركة، بالإضافة إلى مختلف البرامج المعدة لتلك المناسبة، في مختلف أرجاء ستاد السيفنز.

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