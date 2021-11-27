إيكيرو: استمتعت بمعالم أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكد الكيني تيتوس إيكيرو بطل الماراثون فخره بالانتصار المتميز الذي حققه في ماراثون أدنوك أبوظبي، وقال: استمتعت بخوض مسار السباق وطواف معالم العاصمة أبوظبي الرائعة، وأتوجه بكل الشكر للمنظمين لدعوتي إلى أبوظبي للمشاركة في منافسات هذا الحدث المرموق، وأتطلع للمدافعة عن لقبي في الدورة المقبلة، وقالت جوديث جيبتوم كورير، بطلة نخبة السيدات:

استمتعت بخوض هذا السباق الذي فرض تحدياً متميزاً، وفخورة بتحقيق زمن شخصي جديد، وأنا سعيدة جداً بهذه الفرصة المهمة للمشاركة في النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي، وأتوجه بالشكر للمنظمين على ترحيبهم بي في أبوظبي وتوفير هذه التجربة الرائعة في السباق.

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