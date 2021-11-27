12000 ألف مشارك يرسمون الإبداع في ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق ووام

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عاشت أبوظبي، أمس، تظاهرة رياضية ومجتمعية كبرى بإقامة النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي بمشاركة 12 ألف متسابق ومتسابقة من مختلف شرائح المجتمع والأعمار السنية، بالإضافة إلى نخبة من العدائين المحترفين على مستوى العالم، رسموا لوحة الإبداع حول معالم أبوظبي.

وأقيم الماراثون في 6 فئات بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تحت شعار «أركض في أبوظبي»، وحقق الحدث نجاحاً باهراً وبلغ إجمالي جوائزه 300 ألف دولار. وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركة الكبيرة والتفاعل المميز الذي شهده ماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الثالثة بجميع سباقاته.

مؤكداً أن نجاحات الماراثون تدل على مكانته المرموقة وقيمته العالمية وتأثيره الكبير على حياة أفراد المجتمع، بعد أن بات واحداً من الأحداث الرياضية المهمة والمنصات الملهمة في التوعية والتثقيف وترسيخ أهمية الرياضة في النمط اليومي والصحي، إلى جانب إسهاماته المميزة في نشر الثقافة الرياضية وتكوين فرق مجتمعية للجري تستعد وتتأهب للمشاركة في الماراثون على مدار السنة، الأمر الذي يعزز ويدعم مؤشر جودة الحياة واستدامة النمط الإيجابي لرفع معدلات لياقة عموم فئات المجتمع، ما يقودنا لمجتمع نشيط تملؤه السعادة وكل مقومات الحياة العصرية.

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: فخورون بالمشاركة العالمية والمجتمعية المعبرة عن حب الوطن الذي يحتفي بعامه الخمسين، وهو يواصل حصد الإنجازات والنجاحات في مسيرته التنموية الرائدة، كما جسد الماراثون قيم الإمارات السامية وعكس أبهى صور التعايش بين جميع الجنسيات على أرضه بروح تسودها المحبة والسلام والوئام.

وأضاف سموه: تمثل مشاركة 12 ألفاً في سباقات ماراثون أدنوك أبوظبي مكسباً جديداً للتطور الرياضي المجتمعي في أبوظبي، ونجاحات مهمة وإضافية لمسيرة عقد وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية التي يلتقي بها نجوم العالم وفئات المجتمع، وأشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإسهاماتها في تأمين النجاح للحدث العالمي المرموق وإقامته في بيئة آمنة تولي أهمية كبرى لصحة وسلامة عموم فئات المجتمع.

وتابع سموه قائلاً: إن تنظيم الماراثون يجسد حرص القيادة الرشيدة على الرياضة والدور البناء الذي تلعبه في تحقيق غايات المجتمعات المتقدمة، وأتقدم بالشكر لأدنوك لرعايتها ودعمها للمبادرة المهمة والشراكة المثمرة والهادفة لجعل أبوظبي ملتقى لرياضيي العالم في مجتمعها المثقف الذي يدرك قيمة وأهمية الرياضة، كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل الجهات الحكومية والرعاة والمتطوعين والداعمين لنجاح النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي.

تميز

الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي جاءت متميزة وشهدت مشاركة الآلاف من مختلف شرائح المجتمع في حدث استثنائي بالتزامن مع عام الخمسين، وسط أجواء مفعمة بالإيجابية والحيوية من المشاركين كافة، وخصصت اللجنة المنظمة فئات مختلفة للسباقات المجتمعية ضمن فعاليات الماراثون لإتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع للتواجد والاستمتاع بالحدث، وخصوصاً العائلات والأطفال الذين حرصوا على المشاركة في الماراثون.

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