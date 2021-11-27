العواني: ترسيخ مكانة أبوظبي في مقدمة الوجهات الرياضية العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي فخره بالنجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها النسخة الثالثة لماراثون أدنوك أبوظبي التي أكدت ريادة أبوظبي وإمكانياتها الكبيرة في تقديم نخبة الفعاليات للحركة الرياضية العالمية والمجتمعية، لتواصل أبوظبي رحلتها المميزة ومسيرتها المرموقة وترسيخ مكانتها في مقدمة الوجهات الرياضية العالمية.

وأشار إلى أن النجاح الباهر يعود للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمسيرة التنمية الرياضية وحرصها على تعزيز تفاعل الأجيال في المجتمع بالأنشطة الرياضية، إيماناً بأهمية ودور الرياضة في تحسين الجوانب الصحية والبدنية والترفيهية وانعكاسها الكبير على خطط استدامة تنمية المجتمعات.

وأضاف: يسعدنا مشاركة نخبة نجوم العالم في المسافات الطويلة، إلى جانب التفاعل المجتمعي المميز الذي شهدته سباقات الماراثون، ما يؤكد مكانته وتأثيره الكبير في صفوف فئات المجتمع الذي أولى أهمية كبيرة وحرص على تجسيد المشاركة الواسعة لتأكيد مدى أهمية الحدث ودوره في تحسين اللياقة البدنية ودعمه لمؤشرات جودة الحياة والنمط الرياضي الصحي في الحياة اليومية.

وتابع: نتوجه بالشكر والتقدير لأدنوك الداعم الرئيس للحدث الاستثنائي الذي جمع مختلف الجنسيات وجميع الفئات في المجتمع بأنشطته وسباقاته المتنوعة، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية لمجتمع الإمارات الذي شارك واحتفى باليوم الوطني الخمسين، مشيداً بجهود ودعم جميع الجهات الحكومية والراعية لمسيرة نجاحات الحدث في نسخته الثالثة، ما يعكس التلاحم الوطني وتكاتف جميع المؤسسات من أجل بلورة قيم مجتمع الإمارات الأصيل.

واختتم: نتوجه بالشكر والتقدير لجميع من شارك في ماراثون أدنوك أبوظبي ونعدهم بالمزيد في الأعوام القادمة، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لأبطال سباقات الماراثون، مبيناً أن الحدث يقف اليوم بمكانة رفيعة المستوى بين السباقات المهمة المرتبطة بالمدن العالمية المتقدمة، واستطاع من تحقيق قيمة عالمية في غضون فترة زمنية قياسية وذلك بشهادات الأسرة الرياضية الدولية ونجوم العالم المشاركين والإعلام الدولي، كما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في رياضة ومجتمع أبوظبي.

قال أندريا ترابيو، مدير سباق ماراثون أدنوك أبوظبي: شهدنا اختتام نسخة مبهرة من ماراثون أدنوك أبوظبي وفاق سباق العام الحالي كل التوقعات من حيث عدد المشاركين والأرقام القياسية الجديدة التي حققتها نخبة من ألمع الرياضيين في العالم. ونتطلع الآن إلى النسخة القادمة من الماراثون ونحن على ثقة تامة بأنها ستحقق نتائج أفضل.

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