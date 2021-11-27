إيكيرو وجوديث بطلا النخبة والأحبابي يتصدر «أصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أقيم ماراثون أدنوك أبوظبي بالتزامن مع عام الخمسين، ورسم المشاركون لوحة معبرة بحب الوطن خلال مشاركتهم في الجري في سباقات الماراثون المتنوعة حول أهم المعالم السياحية والثقافية والتاريخية في أبوظبي، وشهد الماراثون سيطرة كينية على ألقاب النخبة، وشهد حضوراً كبيراً بمشاركة 35 عداءً عالمياً.

وأقيمت المنافسات في 6 فئات رئيسة شملت الماراثون الفردي لمسافة 42.2 كم، والماراثون الزوجي - تتابع 42.2 كم، بجانب السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 10 و5 و2.5 كلم بهدف تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة والاهتمام بها وجعلها أولوية ونمط حياة يومية وتثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية ودور الرياضة وانعكاسها الإيجابي على الصحة واللياقة البدنية، وسباقات مسافات 10 كم، و5 كم، و2.5 كم، كما خصص سباق لأصحاب الهمم عبر الدراجات الهوائية اليدوية.

وانطلق الماراثون من أمام المقر الرئيس لشركة أدنوك المطل مباشرة على صرح زايد المؤسس بكورنيش أبوظبي، تلته السباقات المجتمعية لمسافة 10 و5 و2.5 كلم، إذ اتجه المشاركون عبر الكورنيش في مسار التف حول قصر الحصن أحد أعرق وأجمل المباني التاريخية في أبوظبي، مروراً بالقرية التراثية وسارية العلم في منطقة كاسر الأمواج، ثم الالتفاف حول مارينا مول وصولاً إلى شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن مرة أخرى ومن ثم العودة باتجاه خط نهاية الماراثون بكورنيش أبوظبي.

وتوج الكيني تيتوس إيكيرو بطلاً للنسخة الثالثة من الماراثون، إذ أحرز لقب أسرع عداء حقق زمناً في سباقات الماراثون على مر التاريخ المركز الأول في فئة النخبة للرجال بعدما أنهى مسافة السباق البالغة 42.2 كلم في ساعتين و6 دقائق و13 ثانية، بينما حل في المركز الثاني التنزاني الفونس فيليكس سيمبو بتوقيت 2.07.50 ساعة، وفي المركز الثالث جاء الكيني روبن كيبييغو بتوقيت 2.08.25 ساعة.

نخبة السيدات

وفي سباق فئة النخبة للسيدات لمسافة 42.2 كم توجت الكينية جوديث كورير باللقب بعد أن قطعت مسافة السباق في 2.22.30 ساعة، واحتلت البحرينية يونيس شومبا المركز الثاني بتوقيت 2.26.01 دقيقة، وثالثة الأوغندية إيموكلاتي شيموتاي بتوقيت 2.28.30 دقيقة.

وشهد الحدث الاستثنائي حضوراً متميزاً من فئة أصحاب الهمم عبر الدراجات الهوائية اليدوية، وحقق فيها نجم الإمارات عايض الأحبابي الذي يمثل نادي العين المركز الأول بزمن قدره 1:35:13، فيما حل كل من الإماراتي بدر الحوسني، والعُماني علي السعدي في المركزين الثاني والثالث.

السباقات المجتمعية

وشهدت السباقات المجتمعية فوز المغربي ياسر شاشوي بالمركز الأول في مسافة 10 كلم للرجال، وجاء في المركز الثاني مواطنه إسماعيل الخرشي، وثالثاً الصومالي محمد أسامة، وفي فئة السيدات أحرزت المغربية حجيبة حسناوي المركز الأول بتوقيت 36.27 دقيقة، متفوقة على الإثيوبية يانينيش ديسو التي حلت في المركز الثاني، وثالثة جاءت الفرنسية شاديا دوماهدي.

وسيطرت الإمارات على منافسات سباق 5 كلم عن طريق محمد الزرعوني الذي أنهى السباق في المركز الأول بتوقيت 19.08 دقيقة، وفي المركز الثاني راشد القبيسي، فيما جاء في المركز الثالث المغربي راشد الحاجي.

التتويج

وتوج الفائزين كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت مراسم التتويج تقديم الجوائز للأبطال وأصحاب المراكز الأول والثاني والثالث ضمن 6 فئات لسباقات الماراثون وذلك في مقر أدنوك، كما حصل جميع المشاركين في السباقات على ميداليات تقديرية تكريماً لنجاحهم في إكمال السباقات.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الحدث يكشف في كلّ عام عن نخبة من المواهب والخبرات التي تسهم في الارتقاء بمكانته وحضوره كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية على الصعيدين المحلي والعالمي، ولمسنا التنافسية والأداء الكبير في مجريات السباق ما يعكس مدى التزام أدنوك ومجلس أبوظبي الرياضي باستقطاب نخبة من الرياضيين العالميين إلى هذا السباق الذي يعدّ مثالاً على الإسهامات والجهود الإيجابية التي تقوم بها الشركة خدمة لصحة ورفاهية المجتمع.

وأضاف: نتطلع من خلال برامج ومبادرات اللياقة البدنية والصحية المتنوعّة والمتكاملة التي نقدمها إلى مراكمة الخبرات والوصول إلى النسخة المقبلة من هذا السباق في عام 2022 بأفكار جديدة ومبتكرة تعزّز من حضوره وتعكس مكانة إمارة أبوظبي مركزاً لأبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية إقليمياً وعالمياً.

وهنأ معاليه جميع الفائزين، وثمّن جهودهم الواضحة في تقديم حدث ناجح يليق بمستوى الفعاليات الذي تنظّم على أرض الإمارة والدولة.

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