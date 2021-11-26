الشعفار يبحت ترتيبات «آسيوية الدراجات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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بحث أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي، ترتيبات تنظيم بطولة آسيا للدراجات الهوائية التي تقام في مدينة دوشانبي في طاجيكستان في الفترة بين 25 و29 مارس 2022.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة أسامة الشعفار بحضور كاظم أرمباي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وأونكار سينغ الأمين العام للاتحاد الآسيوي ومحمد رؤوف المستشار الفني والماليزي جمال الدين محمود في دبي قبل السفر إلى طاجيكستان للوقوف على آخر الاستعدادات وتفقد المضامير المخصصة للمنافسات وفنادق إقامة الوفود المشاركة في البطولة.

وهذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في طاجيكستان التي تتطلع إلى تطوير رياضة الدراجات الهوائية ونشرها من خلال استضافة البطولة القارية.

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