اتحاد السباحة يحتفل بتكريم الرواد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقيم اتحاد السباحة اليوم احتفالاً خاصاً في دبي تزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني وعام الخمسين، يكرّم من خلاله الاتحاد 50 شخصية رياضية هم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابقين، وعدد كبير من السباحين وأصحاب الإنجازات والمدربين المواطنين ممن كان لهم الدور في تأسيس ونهضة اتحاد السباحة منذ أن تأسس عام 1974 وحتى الآن.

وأقام الاتحاد لجنة خاصة للإعداد لهذا الحفل الكبير والتواصل مع الشخصيات الرياضية لكي يخرج اليوم بالشكل اللائق بمن كان لهم الدور في صناعة تاريخ اتحاد السباحة، وأكد رئيس الاتحاد سلطان السماحي، أن اليوم هو «يوم الوفاء لأهل الوفاء»، وأن التكريم هو واجب لمن أخلص وعمل وقدم الكثير من وقته لكي ينهض اتحاد السباحة.

وأشار السماحي، إلى أنه خطط لإقامة الاحتفالية قبل التوقف الكبير للرياضة الإماراتية بسبب أزمة كورونا، وحالياً يعيد الاتحاد التواصل مع أشخاص قدموا الكثير لدعم مسيرة الاتحاد، مؤكداً أنه لن يكون هناك أفضل من هذه الفترة التي تعيشها الدولة بمناسبة احتفالات العيد الوطني وعام الخمسين لكي يحتفل الاتحاد بهؤلاء الأشخاص ويكرّم أصحاب الإنجازات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز