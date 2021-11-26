نهيان بن زايد: نجاحات ماراثون أدنوك أبوظبي تدل على مكانته المرموقة في المجتمع وقيمته العالمية

المصدر: وام

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أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركة الكبيرة والتفاعل المميز الذي شهده ماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الثالثة بجميع سباقاته، مؤكدا أن نجاحات الماراثون تدل على مكانته المرموقة وقيمته العالمية وتأثيره الكبير على حياة أفراد المجتمع، بعد أن بات واحدا من الأحداث الرياضية المهمة والمنصات الملهمة في التوعية والتثقيف وترسيخ أهمية الرياضة في النمط اليومي والصحي ، إلى جانب اسهاماته المميزة في نشر الثقافة الرياضية وتكوين فرق مجتمعية للجري تستعد وتتأهب للمشاركة في المارثون على مدار السنة ، الأمر الذي يعزز ويدعم مؤشر جودة الحياة واستدامة النمط الإيجابي لرفع معدلات لياقة عموم فئات المجتمع، ما يقودنا لمجتمع نشيط تملؤه السعادة وكافة مقومات الحياة العصرية.

وقال سموه: " فخورون بالمشاركة العالمية والمجتمعية المعبرة عن حب الوطن الذي يحتفي بعامه الخمسين، وهو يواصل حصد الإنجازات والنجاحات في مسيرته التنموية الرائدة، كما جسد الماراثون قيم الإمارات السامية وعكس أبهى صور التعايش بين جميع الجنسيات على أرضه بروح تسودها المحبة والسلام والوئام".

وأضاف: "تمثل مشاركة 12 ألفا في سباقات ماراثون أدنوك أبوظبي مكسبا جديدا للتطور الرياضي المجتمعي في أبوظبي، ونجاحات مهمة وإضافية لمسيرة عقد وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية التي يلتقي بها نجوم العالم وفئات المجتمع، وأشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واسهاماتها في تأمين النجاح للحدث العالمي المرموق وإقامته في بيئة آمنة تولي أهمية كبرى لصحة وسلامة عموم فئات المجتمع".

وتابع سموه قائلا : إن تنظيم الماراثون يجسد حرص القيادة الرشيدة على الرياضة والدور البناء الذي تلعبه في تحقيق غايات المجتمعات المتقدمة، وأتقدم بالشكر لأدنوك لرعايتها ودعمها للمبادرة المهمة والشراكة المثمرة والهادفة لجعل أبوظبي ملتقى لرياضيي العالم في مجتمعها المثقف الذي يدرك قيمة وأهمية الرياضة، كما أتوجه بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والرعاة والمتطوعين والداعمين لنجاح النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي.

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