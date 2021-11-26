نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ينعى علي سعيد أبو خليل

المصدر: الشارقة ـــ عدنان الغربي

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نعى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج علي سعيد أبو خليل أحد مؤسسي النادي ولعبة الشطرنج في الدولة.

ويعتبر أبو خليل أحد الشخصيات الرياضية، التي عاصرت الحركة الرياضية في الإمارات، حيث مارس العديد من الألعاب الرياضية وساهم في بناء الهياكل التنظيمية لعدد من الأندية والاتحادات الرياضية في الدولة.

وشغل أبو خليل عدة مناصب في اتحاد الإمارات لكرة السلة لعدة دورات وأدار لجنة المنتخبات الوطنية لرياضة كرة السلة لعدة سنوات وكذلك شارك في تأسيس اتحاد الإمارات للشطرنج منذ عام 1976 كما شغل منصب رئيس الجهاز الفني بالاتحاد عام 1992 حيث أسس عدد من البطولات المحلية والدولية بالإمارات منها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج عام 1994.

كما نعى الاتحاد الدولي للشطرنج أبو خليل وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": نشعر بحزن عميق لسماع وفاة سعيد علي أبو خليل هذا الصباح، يعتبر الأب المؤسس للشطرنج في الإمارات العربية المتحدة.

أولئك الذين زاروا نادي الشارقة للشطرنج ربما كانوا على دراية بشخصية علي أبو خليل، اعتاد أن يقضي معظم وقته هناك، من الصباح إلى المساء، حريصًا دائمًا على لعب لعبة الشطرنج.".

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