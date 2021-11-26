حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في تحدي دبي للجري

المصدر: البيان

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تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي المشاركين في تحدي دبي للجري الذي انطلق في السادسة من صباح اليوم .

وشهد التحدي مشاركة واسعة من المشاركين من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار الذين استجابوا لدعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد للمشاركة في هذا الحدث.

وكان سموه قد دعا أفراد المجتمع من جميع الأعمار ومختلف الجنسيات، للمشاركة في تحدي دبي للجري، وقال سموه قبل أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركونا تحدي دبي للجري، إحدى أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، في 26 الجاري، سيتحول شارع الشيخ زايد لمضمار للمنافسة والتميز، بمشاركتكم، نجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم».

آخر الترتيبات لتجهيز خط انطلاق #تحدي_دبي_للجري على 12 حارة في شارع الشيخ زايد بواقع 6 حارات لمسار سباق 5 كلم و6 حارات لمسار 10كلم#تحدي_دبي_للجري@DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1oTv6S7lqC — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021

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