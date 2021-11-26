حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في تحدي دبي للجري
تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي المشاركين في تحدي دبي للجري الذي انطلق في السادسة من صباح اليوم .
وشهد التحدي مشاركة واسعة من المشاركين من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار الذين استجابوا لدعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد للمشاركة في هذا الحدث.
وكان سموه قد دعا أفراد المجتمع من جميع الأعمار ومختلف الجنسيات، للمشاركة في تحدي دبي للجري، وقال سموه قبل أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركونا تحدي دبي للجري، إحدى أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، في 26 الجاري، سيتحول شارع الشيخ زايد لمضمار للمنافسة والتميز، بمشاركتكم، نجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم».
توقف حركة السير على شارع الشيخ زايد استعدادا لانطلاق #تحدي_دبي_للجري@DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FVR7TXPXiE— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021
تشغيل #مترو_دبي في ساعة مبكرة من فجر اليوم لتسهيل وصول آلاف المشاركين في #تحدي_دبي_للجري#تحدي_دبي_للجري@DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TVeJWhE6w8— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021
بداية تجمع المشاركين استعدادا لانطلاق النسخة الثالثة لـ #تحدي_دبي_للجري@DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IxBH3qVjBa— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021
آخر الترتيبات لتجهيز خط انطلاق #تحدي_دبي_للجري على 12 حارة في شارع الشيخ زايد بواقع 6 حارات لمسار سباق 5 كلم و6 حارات لمسار 10كلم#تحدي_دبي_للجري@DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1oTv6S7lqC— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021
المشارك الإماراتي ذياب المزروعي: نشكر سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد على هذه المباردة الطيبة التي جمعت مشاركين من 200 جنسية— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021
#تحدي_دبي_للجري@DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vQOeeS6n1o
وصول أعداد كبيرة من المتسابقين عبر #مترو_دبي للمشاركة في #تحدي_دبي_للجري#تحدي_دبي_للجري@DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7eu6py4SN4— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021
توافد الآلاف للمشاركة في #تحدي_دبي_للجري @DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bt2IAQqz8F— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021
انطلاق فعاليات #تحدي_دبي_للجري وسمو الشيخ حمدان بن محمد يتقدم المشاركين @DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YuIlPGSGwR— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021
شارع الشيخ زايد يتحول إلى مضمار ضخم للجري بمشاركة عشرات الآلاف من المتسابقين— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 26, 2021
#تحدي_دبي_للجري#تحدي_دبي_للياقة@DXBFitChallenge#DubaiFitnessChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/REKcswmzue