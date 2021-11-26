غيث السويدي: نسعى إلى بث الروح الرياضية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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أكد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للعام الخامس على التوالي، تدل على أن إمارة دبي دائماً سباقة في إطلاق مثل هذه المبادرات القوية، والتي لا تظهر نتائجها الإيجابية فقط في المجال الرياضي بل تمتد لتشمل كافة المجالات.

وأضاف أن فعالية اليوم الرياضي المفتوح لأكاديمية شرطة دبي تأتي ضمن هذا السياق، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إذ نسعى إلى بث الروح الرياضية، التي تشكل أحد المتطلبات الأساسية لرجل الأمن في القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي إن اليوم الرياضي المفتوح شمل عدداً من الفعاليات والعروض التي قدمها طلبة أكاديمية شرطة دبي، وأيضاً بمشاركة عدد من الجامعات ضمن توجهاتنا المرتبطة بالتواصل مع كافة القطاعات في المجتمع خاصة الأكاديمية منها.

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