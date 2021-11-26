شرطة دبي في تحدي اللياقة بـ «مشي القادة» و«اليوم الرياضي المفتوح»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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شارك معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في الفعاليات الرياضية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن تحدي دبي للياقة، يوم أمس، بحضور أحمد عبد الكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ومحمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور.

كما شارك في الفعاليات، مساعدو القائد العام لشرطة دبي، ومديرو الإدارات العامة والمراكز، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى موظفي شرطة دبي، من عسكريين ومدنيين.

وكانت بداية الفعاليات، قد انطلقت صباحاً، عبر «مشي القادة»، الذي أقيم بممشى «قناة دبي المائية» بالقرب من الحبتور سيتي، وبعدها تواصلت في أكاديمية شرطة دبي، عبر فعالية «اليوم الرياضي المفتوح لأكاديمية شرطة دبي»، والذي تضمن عدداً من الفعاليات، أبرزها تحدي الدراجات الهوائية.

وبعدها، قام معالي الفريق عبد الله خليفة المري وسعيد حارب، بحضور عرض رياضي، قدمه الطلبة المرشحون بأكاديمية شرطة دبي.

وعقب ختام العرض، تفقّد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، وسعيد حارب، الفعاليات الرياضي الأخرى، التي أقيمت في الصالة الرياضية لأكاديمية شرطة دبي، وكذلك المعرض المصاحب لليوم الرياضي المفتوح لأكاديمية شرطة دبي، والذي اشتمل على عدد من الأنشطة المرتبطة بالرياضة، بالإضافة إلى الجوانب التراثية والأكاديمية.

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