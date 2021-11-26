سعيد حارب: شرطة دبي شريك أساسي لنا

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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تقدم سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بخالص الشكر والتقدير، للقيادة العامة لشرطة دبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، على المشاركة الفعالة لشرطة دبي في فعاليات التحدي، مضيفاً أن أي فعالية بدون شرطة دبي لا تكتمل، ونحن دائماً نعتبر شرطة دبي، شريكاً أساسياً لكل الفعاليات، سواء في المشاركة والتنظيم والتأمين.

وأضاف أن شرطة دبي كذلك، تعتبر من الأعمدة الأساسية، وكذلك الداعم لجميع أنشطة مجلس دبي الرياضي، وهذا يعزز الدور المكمل لنا جميعاً، خاصة في الرياضة المجتمعية.

وقال سعيد حارب إن فعالية «مشي القادة»، واليوم الرياضي المفتوح لأكاديمية شرطة دبي، يؤكد أن هناك مفاهيم كبيرة جداً، وتعزز أهمية دور الرياضة في المجتمع بكافة أفراده.

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