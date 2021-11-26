عبد الله المري: نهدف إلى إيصال رسائلنا إلى المجتمع

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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توجه معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على إطلاق تحدي دبي للياقة للعام الخامس على التوالي، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست فقط رياضة، بل هي رسالة وثقافة موجهة لكل أفراد المجتمع.

وأضاف: إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دائماً يشجع المجتمع على ممارسة الرياضة، بل نرى سموه يشارك بنفسه في الأحداث والفعاليات الرياضية، ونحن دائماً في شرطة دبي نعمل وفق توجيهات سموه، ونشجع كل الموظفين على التفاعل مع كل المبادرات، ومن ضمنها الرياضية.

كما تقدم بالشكر والتقدير إلى أحمد عبد الكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وكذلك الشركاء الذين شاركوا في الفعاليات.

وأكد معالي الفريق عبد الله المري أنهم في شرطة دبي يعتبرون أنفسهم مكوناً أساسياً وشريكاً استراتيجياً في تحدي دبي للياقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفعاليات الرياضية التي نظمتها شرطة دبي، تهدف إلى إيصال رسالة لموظفيها بأننا حريصون كل الحرص على ممارسة الرياضية، أما الرسالة الثانية فهي للمجتمع بأننا شرطة مجتمعية رياضية، بالإضافة إلى دعم أهداف المبادرة.

وتابع قائلاً: «إن المهم بالنسبة لنا أن نكون موجودين في هذه المبادرة بشكل فاعل، وأن نسهم في وصول رسائلها لكل قطاعات المجتمع، والدليل على ذلك هذه الفعالية التي شارك فيها الجميع بلا استثناء، ورسالتنا التي نوجهها إلى موظفي شرطة دبي، وكذلك أفراد المجتمع بأن يشاركوا في هذه المبادرة وممارسة الرياضة».

وعن عودة الحياة إلى طبيعتها عقب التعافي من جائحة كورونا، قال معالي الفريق عبد الله المري: إن الرؤية الثاقبة وحكمة القيادة الرشيدة أرست نهجاً واضحاً في التعامل مع هذه الجائحة، أصبحت من خلالها دولة الإمارات من أوائل الدول، التي حولت تحديات الوباء إلى فرص سانحة، والاستفادة من كافة التجارب التي مررنا بها لتصبح الدولة نموذجاً عالمياً يحتذى بها في هذا الصدد، كذلك لم يتوقف حدود العطاء و الإنسانية لدولتنا وقيادتنا خلال الأزمة، بل مدت يد العون والدعم لكافة الدول، التي تضررت من هذا الوباء.

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