علي المنصوري: نهدف إلى دعم وتعزيز توجهات الحكومة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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كشف العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، عن إطلاق شرطة دبي 93 فعالية رياضية تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2021، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 للمرة الأولى، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على دعم وتعزيز توجهات الحكومة في صورة مبادرات وبرامج وأنشطة، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته أولى فعالياتهم وأنشطتهم من مختلف فئات المجتمع، مع ضمان سلامة كافة المشاركين، واتباع إرشادات الصحة والسلامة المتعلقة بـ«كوفيد 19».

وأضاف أن تحدي دبي للياقة خلق فرصة للجميع لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً متتالياً، لذا كان لا بد لنا من توفير أنشطة تراعي مبدأ المرونة والابتكار، والحرص على الصحة العامة والسلامة في جميع الفعاليات، وتبنّي نمط حياة أكثر صحة وسعادة.

وأوضح أن مشاركتهم تنقسم إلى محورين، الأول يختص بموظفي شرطة دبي، والآخر يتوجه إلى كافة أفراد المجتمع.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كافة سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً متتالياً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في أي مواقع مخصصة لذلك، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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