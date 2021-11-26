ميرزا يحقق ميدالية تاريخية للإمارات في الدراجات الجبلية بمصر

المصدر: القاهرة - محمد أبوإسماعيل

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واصل يوسف ميرزا نجم منتخب الإمارات للدراجات، إنجازاته محققاً ميدالية تاريخية للإمارات هي الأولى في منافسات الدراجات الجبلية.

حيث احتل المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في منافسات سباق الدراجات الجبلية، الذي امتد لمسافة 25 كم ضمن منافسات البطولة العربية للدراجات في مصر، وسط منافسة قوية من 33 متسابقاً من 12 دولة، وهي المشاركة الأولى لميرزا في هذه النوعية من السباقات، ورفع اللاعب رصيد الإمارات في البطولة إلى 44 ميدالية، ويختتم غداً منتخب الدراجات منافساته بالبطولة بالمشاركة في سباق الـ BMX عن طريق عبدالله الحوسني.

ويعتبر يوسف ميرزا هو الدراج العربي الوحيد في البطولة الذي شارك في كل منافسات البطولة الطريق، المضمار، والدراجات الجبلية، وأحرز فيها جميعاً ميداليات ملونة، حيث نجح في إحراز 8 ميداليات ملونة في منافساته الثلاث، وأبدى منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات سعادته بالإنجاز الكبير الذي تحقق على يد أفضل دراج في تاريخ الإمارات بعدما أحرز ميدالية جديدة وفي منافسة خطرة، وقال: كنا نتمنى عدم مشاركته في السباق بسبب خطورته إلا أنه أصر ونجح في تحقيق إنجاز جديد للإمارات.

وأضاف: الهدف تحقق من خلال المشاركة العربية، ويوجد الكثير من الإيجابيات أهمها اكتساب خبرة المشاركة في البطولات لعدد كبير من اللاعبين لم يشاركوا في أي بطولة من قبل.

وتابع: حققنا ما يقارب من 30 ميدالية عربية في بطولة المضمار، وما تحقق مقارنة بالأعداد المشاركة والخبرات المتواجد في البطولة العربية يعتبر شيئاً يدعو للفخر.

من جانب آخر، عاد أول من أمس الوفد الأول من بعثة منتخب الدراجات إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، وضم منتخبي الإناث والناشئين، كان في استقبالهم عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات حارب آل علي، وعدد من كبار موظفي مطار دبي بعد تحقيق إنجاز تاريخي في البطولة العربية، خصوصاً منتخب الإناث الذي حصد 21 ميدالية ملونة في منافسات البطولة لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات.

ويعود اليوم الوفد الثاني من منتخب الدراجات ويضم منتخب الكبار وعدداً من لاعبي منتخب الشباب عقب انتهاء مشاركتهم في سباق الدراجات الجبلية ضمن منافسات البطولة، وقرر اتحاد الدراجات إقامة حفل يوم الاثنين المقبل للاحتفاء بإنجازات اللاعبين واللاعبات في البطولة العربية، والذين نجحوا في تحقيق 44 ميدالية ملونة حتى الآن.

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