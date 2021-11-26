تحدي دبي للجري ينطلق على شارع الشيخ زايد بمشاركة الآلاف اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يتحول شارع الشيخ زايد، إلى مضمار واسع للجري اليوم، مناسب لكل الأعمار، من مختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية، خلال النسخة الثالثة لفعالية تحدي دبي للجري، الأكبر من نوعها في دبي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في 2019.

ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 30 × 30، ودعا سموه أفراد المجتمع من جميع الأعمار ومختلف الجنسيات، للمشاركة في تحدي دبي للجري، وقال سموه قبل أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:

«شاركونا تحدي دبي للجري، إحدى أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، في 26 الجاري، سيتحول شارع الشيخ زايد لمضمار للمنافسة والتميز، بمشاركتكم، نجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم».

ومن المتوقع أن يستقطب تحدي دبي للجري، على غرار النسختين السابقتين، عشرات الآلاف من المشاركين، من سكان دبي وزوارها، تأكيداً على مدى الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، وتعزيزاً لتوجهات دبي، لتكون المدينة الأكثر نشاطاً، والأفضل للعيش على مستوى العالم.

ويقام تحدي الجري على مسارين، للعائلات لمسافة 5 كيلو مترات، وللعدائين المحترفين والهواة لمسافة 10 كيلو مترات، وتبدأ المنافسات من أمام متحف المستقبل، مروراً بعدد من المعالم الشهيرة، مثل أبراج الإمارات ومنطقة وسط مدينة دبي، وصولاً إلى خط النهاية في شارع المستقبل، بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي، ويستمتع المشاركون بالجري حول دبي مول، وبرج خليفة، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد.

وشهدت النسختان الأولى والثانية لتحدي دبي للجري، مشاركة مجتمعية واسعة، حيث سجلت النسخة الأولى مشاركة أكثر من 70 ألف شخص، فيما شارك في النسخة الثانية 100 ألف شخص.

وقت ممتع

يعد التحدي، فرصة رائعة لقضاء وقت ممتع مع العائلة، لذا، يشّجع المشاركون على اصطحاب أطفالهم لاختبار مسار الـ 5 كيلومترات المخصص للعائلات. يجب على الكبار التسجيل بشكل فردي، فيما ينبغي على الأطفال أن يكونوا برفقة أشخاص بالغين أثناء السباق.

الانطلاق

ويبدأ «تحدي دبي للجري» في الساعة 6:00 صباحاً، لذا، ينصح بالوصول مبكراً للاستمتاع بهذه التجربة المميزة، حيث يمكن لأي شخص مشارك، أن يوجد في الموقع، ابتداء من الساعة 4:00 صباحاً، لضمان الحصول على مكان مميز عند نقطة البداية. قبل التوجه إلى السباق، يجب على المشاركين تثبيت ملصق رقم المشاركة على قمصانهم الرياضية، والتي ستتيح لهم فرصة ربح قسيمة بمبلغ 500 درهم، مقدمة من صن آند ساند سبورت.

يعد استخدام مترو دبي، أفضل طريقة للوصول من وإلى الفعالية، وعلى المشاركين التوجه إلى محطة مترو المركز التجاري العالمي، في حال مشاركتهم في مسار الـ 5 كيلومترات، أو محطة مترو أبراج الإمارات، للمشاركين في مسار 10 كيلومترات. أما في حال الرغبة في القيادة إلى الحدث، فعلى المشاركين، منح أنفسهم متسعاً من الوقت، للاصطفاف والوصول إلى نقطة البداية.

تتوفر العديد من مواقف السيارات في محطات المترو المختلفة في جميع أنحاء المدينة، ومواقف مجانية للسيارات في مركز دبي التجاري العالمي، للمشاركين في مسار 5 كيلومترات، إضافة إلى مواقف هيئة الطرق والمواصلات في منطقة السطوة، للمشاركين في مسار 10 كيلومترات.

ويجب التنويه إلى أنه سيتم إغلاق أجزاء من شارع الشيخ زايد، والطرق المحيطة به، من أجل التحدي، لذلك، قد لا يتمكن المشاركون من المغادرة حتى انتهاء الفعالية، في حال استخدامهم لسياراتهم للوصول إلى موقع الفعالية.

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