«إكسبو» يحتفي بنجوم «غلوب سوكر» 27 ديسمبر في قبة الوصل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تستضيف قبة الوصل في قلب إكسبو 2020 دبي، 27 ديسمبر المقبل النسخة الثانية عشرة من جوائز دبي غلوب سوكر، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة دبي غلوب سوكر والفائزين بالنسخة 12 من هذه الجائزة الدولية المرموقة، ورحب مجلس دبي الرياضي بنجوم عالم كرة القدم في قبة الوصل الشهيرة احتفالًا بصناعة كرة القدم وعودة النشاط الكروي العالمي.

حيث شهد عام 2021، عقب زوال شدة الجائحة، عودة النشاط الكروي بوتيرة كبيرة وإعادة افتتاح الملاعب الرياضية ومنح الألقاب الدولية والقارية والتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث استطاعت كرة القدم أن توحد الجماهير عبر العالم طوال الأزمة الوبائية التي اجتاحت العالم، حيث أقيمت البطولات على مدار 16 شهراً من دون توقف.

ستضم هذه النسخة من جوائز دبي غلوب سوكر 14 فئة منها الجائزة الأولى لأفضل فريق نسائي خلال العام وتضم معها جائزة أفضل لاعبة في العام التي تلقي الضوء على النمو الثابت الذي تحققه كرة القدم النسائية الاحترافية.

ومن بين المرشحين للجوائز يأتي الفائزون بالألقاب في أوروبا وأمريكا الجنوبية هذا العام مثل إيطاليا والأرجنتين وتشيلسي مع الفائزين بالبطولات المحلية مثل مانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وليل الفرنسي.

وتبقى الإثارة الأكبر في أكثر الفئات المنتظرة وهي أفضل لاعب في العالم، مع أسماء مرشحين احتفلت بهم دبي في السابق وهم كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي وأسماء شهيرة أخرى مثل محمد صلاح وكيليان مبابي، نيمار، وغيرهم.

14 مدرباً

وضمن فئة أفضل مدرب في العام، تم ترشيح 14 اسماً من بينهم مدربا نهائي البطولة الأوروبية وهما روبرتو مانشيني من المنتخب الأزوري وغاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي، بالإضافة إلى أسماء مدربين آخرين على القدر نفسه من التألق وهما توماس توخيل وبيب غوارديولا، ويأتي معهم ليونيل سكالوني الفائز ببطولة كوبا أمريكا في أمريكا الجنوبية مع منتخب الأرجنتين. ولن يكون حضور أنطونيو كونتي مفاجئاً، حيث قاد فريقه للفوز بدرع الدوري الإيطالي.

وكذلك دييغو سيميوني الفائز بدرع الدوري في إسبانيا. ومن المهم أيضاً الإثناء على جهود أوناي إيمري الذي فاز بالدوري الأوروبي مع نادي فياريال وكان من قبل مدرباً لإشبيلية، والذي حجز مكانه في مجموعة ضمت 14 مدرباً فازوا في مباريات دولية وإن لم يحالفهم الحظ دائماً في الفوز بالبطولات.

ويتنافس 15 مرشحاً على جائزة أفضل ناد في العام، حيث تشهد كرة القدم الأوروبية تمثيلًا أرستقراطيًا مع تسعة مرشحين من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وسنعرف المزيد عن أمريكا الجنوبية التي تتميز بجدول زمني مختلف في انتظار نهاية شهر نوفمبر لمعرفة الفائز بكأس كوبا ليبرتادورس، حيث تقام المباراة النهائية بين بالميراس وفلامنغو في 27 نوفمبر المقبل.

وتعود لاعبة مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، لوسي برونز، لتتصدر قائمة المرشحات في فئة أفضل لاعبة في العام مع كل من ألكسيا بوتيلاس والنجمتين الأمريكيتين ميغان رابينو وأليكس مورغان. تضم جائزة أفضل فريق نسائي في العام أندية بارزة مثل برشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي.

إبهار

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: سيكون المشهد مساء يوم 27 ديسمبر مبهراً ومليئاً بنجوم كرة القدم العالمية في قبة النجوم الأشهر، قبة الوصل في قلب إكسبو دبي، ويسرنا أن يكون هذا الحدث الذي يجمع بين جلسة النجوم في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وتوزيع جوائز دبي غلوبسوكر المرموقة مشهد ختام عام 2021 الذي حفل بأحداث كروية عالمية كبرى للرياضة الأكثر شهرة في العالم.

حيث سيتابع عشاق كرة القدم في دولة الإمارات ومن ضيوف إكسبو 2020 ومئات الملايين عبر الشاشات في مختلف دول العالم هذا الحدث العالمي المنتظر والاستمتاع بكل تفاصيله والاحتفال بفوز نجومهم المفضلين.

وقال توماسو بندوني، الرئيس التنفيذي لجوائز دبي غلوب سوكر: ستكون جوائز دبي غلوب سوكر هذا العام حدثاً مذهلاً للاحتفال بنجوم كرة القدم في دبي مرة ثانية هذا العام وستأتي تقديراً لتميز اللاعبين والمديرين الفنيين والوكلاء الذين حققوا النجاح خلال هذا الموسم مع استئناف أنشطة رياضة كرة القدم بعد التوقف بسبب الجائحة..

وسيتم تسليط الضوء على الرياضيين من الرجال والنساء الذين أبدوا مهاراتهم ومواهبهم على جميع مستويات الرياضة عقب إكسبو 2020 دبي المذهل مما يجعلها مناسبة خاصة للغاية، وتأتي استضافة حفل توزيع الجوائز في دبي فرصة لنا كي نشكر كل من عمل بلا كلل طوال العام الأخير ما بين اختبارات كوفيد والإغلاقات، ونتوجه بالشكر إلى راعي الحدث، تيك توك، لدعم جوائز دبي غلوب سوكر للعام الثاني على التوالي.

اختيار

وتتاح الفرصة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الفرصة لاختيار أفضل 5 متسابقين نهائيين من بين أسماء المرشحين الأوليين في كل فئة من خلال تصويت الجمهور على الموقع vote.globesoccer.com ويستمر حتى 8 ديسمبر، وسيتبع ذلك جولة ثانية من التصويت في الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر لاختيار الفائزين بالجوائز، ويتم اختيار الفائزين من قبل الجمهور ولجنة تحكيم دولية من المدربين الرياضيين والمديرين ورؤساء الأندية.

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