8 لاعبين يمثلون الإمارات في مونديال رفعات القوة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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غادرت بعثة منتخبنا لرفعات القوة إلى جورجيا للمشاركة في بطولة العالم التاسعة، بطموح إحراز الأرقام المؤهلة للألعاب البارالمبية «باريس 2024»، ويمثل المنتخب 8 لاعبين هم عادل شانبيه وفهد محمد علي وعبد الله العريمي وخالد الحمادي وأحمد خميس البلوشي وراشد أحمد وسيف الزعابي وموزة الزيودي.

وتضم البعثة خليفة حسن البلوشي ممثلاً للجنة البارالمبية الوطنية، وكلاً من قاسم تيتو، فوزي عبد القادر المكي، عادل وشاح أعضاء الجهاز الفني للمنتخب ويصاحبهم الدكتور محمد حمزة أخصائي العلاج الطبيعي.

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