225 لاعباً في «أبوظبي الخمسين غراند سلام» للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم الجمعة بصالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية بطولة أبوظبي (الخمسين) غراند سلام للجودو 2021، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وتستمر لمدة 3 أيام، وتستهل بمنافسات الدور التمهيدي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

حيث يشارك في البطولة 225 لاعباً ولاعبة من 41 دولة منها 3 دول عربية، الإمارات، السعودية، المغرب، وتبلغ قيمة جوائز البطولة 154 ألف دولار، وسيتم التنافس على 56 ميدالية ملونة منها 14 ذهبية ومثلها فضية و28 برونزية.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، كل الاستعدادات لنجاح البطولة وفق برنامجها المعتمد من الاتحاد الدولي للجودو، الذي يركز على الجوانب الفنية دون إقامة طقوس احتفالية أو ختامية، لتأتي انطلاقة المنافسات التمهيدية للوزن الخفيف صباح اليوم، وتقام البطولة برعاية ذهبية من جمعية أبوظبي التعاونية، وبن حمودة للسيارات، ومجموعة المسعود والرعاية الفضية لطيران أبوظبي.

3 مواجهات



أسفرت إجراءات القرعة التي جرت ظهر أمس بحضور ناصر خليفة البدور نائب رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة، عن مواجهة لاعب منتخبنا أحمد النقبي اليوم مع لاعب الصين تايبيه يانغ في وزن تحت 60 كجم، وفي الوزن نفسه يلعب أحمد جاسم الثميري مع الأوكراني فيرديبا، كما يلعب ضمن جولة اليوم، راشد الحوسني في وزن تحت 66 كجم مع الكازاخستاني سالامات يالوو.

بطولة خاصة

من جانبه، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولة، مؤكداً أن بطولة هذا العام لها خصوصية لدى أسرة الجودو في العالم، وهي تحتفل مع إمارات السلام والمحبة بيومها الوطني ويوبيلها الذهبي، فاستحقوا الشكر والترحيب بهم في بلدهم الثاني.

مشيراً إلى أن مشاركة جودو الإمارات في البطولة تختلف عن مثيلتها الماضية، نتيجة حرص الاتحاد على منح فرصة المشاركة للشباب الصاعد استعداداً للمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة، وهي فرصة للاستفادة من المستويات الفنية المتقدمة بعد تفوقهم على مستوى البطولات العربية وبطولة آسيا والخليج.

وقال: فخورون باستمرارية الحدث الرياضي العالمي الذي ساهم في تطور رياضة الجودو، التي بلغ عدد ممارسيها إلى ما يقرب من 28 مليون شخص في أنحاء العالم.

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وتشهد البطولة مشاركة 225 متنافساً، منهم 137 لاعباً و88 لاعبة. ويعتبر منتخب روسيا الاتحادية من أكبر الوفود المشاركة في بطولة أبوظبي بـ 22 لاعباً ولاعبة.

ويشارك منتخب فرنسا بـ 21 لاعباً ولاعبة، ومنتخب منغوليا بـ 20 لاعباً ولاعبة، مما يرشحهم لمراكز متقدمة، وبتمثيل يقتصر على لاعب أو لاعبة واحدة، تتنافس منتخبات كولومبيا، جورجيا، إيطاليا، لتوانيا، صربيا، سلوفاكيا، فيما تشارك تركيا باللاعبة أوزتورك هلال (19 سنة) سفيرة الجودو التركي في وزن تحت 78 كجم.

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