«دبي الرياضي» و«دولي الشطرنج» يبحثان التعاون

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي )

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بحث سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي سبل التعاون بين المجلس والاتحاد الدولي للشطرنج وجهود تطوير هذه الرياضة وتنظيم البطولات العالمية الكبرى في دبي. جاء ذلك خلال زيارة أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج إلى مقر مجلس دبي الرياضي ولقائه مع أمين عام المجلس وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وتم اللقاء بحضور إبراهيم البناي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

واصطحب سعيد حارب الضيف في جولة بمقر المجلس وقدم له شرحاً عن دور مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي، وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة وإصدار دليل الفعاليات الرياضية لفترة 10 سنوات بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها واستضافة أهم البطولات.

وقدم سعيد حارب شرحاً عن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، كما أهدى لرئيس الاتحاد الدولي النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مختبر الابتكار

واطلع رئيس الاتحاد الدولي على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، وزار مختبر الابتكار، حيث أبدى إعجابه بمحتوياته وبالأنشطة الرياضية الموجودة بالمجلس، كما اطلع على جهاز نبض الموارد البشرية الذي صممه ونفذه مجلس دبي الرياضي من خلال كوادره الوطنية وهو يقدم 43 خدمة ذكية لموظفي المجلس تسهم في اختصار الوقت وتوفير الموارد وإمكانية الحصول على الوثائق في أي وقت على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

تطور

وعبر دفوركوفيتش عن إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير في دبي، وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بالتطور الذي تشهده رياضة الشطرنج في دولة الإمارات وعبر عن سعادته بإقامة بطولة العالم في قلب إكسبو 2020 دبي أكبر وأهم حدث في العالم في جميع المجالات، وقال:

«إن تنظيم بطولة العالم في مقر إكسبو دبي 2020 يعد فرصة رائعة للاعبين لخوض تجربة تنافسية مميزة وجديدة ليتنافسوا في هذا المكان الرائع ويطلعوا على أحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة فيه، كما أنها فرصة لزوار إكسبو والإعلام العالمي لمتابعة أقوى منافسات الشطرنج في بطولة العالم».

ويزور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج دبي حالياً لحضور بطولة العالم للشطرنج التي تقام في إكسبو دبي وتستمر حتى يوم 16 ديسمبر والتي يراهن فيها النرويجي ماغنوس كارلسن بطل العالم على الحفاظ على لقبه أمام الروسي إيان ألكسندروفيتش نيبومنياتشي.

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