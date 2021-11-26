12 ألف متسابق في انطلاقة ماراثون أدنوك أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة لماراثون أدنوك أبوظبي، تحت شعار «أركض في أبوظبي»، وبمشاركة 12 ألف متسابق ومتسابقة يمثلون نخبة عدائي العالم إلى جانب عموم فئات المجتمع ويقام الحدث الاستثنائي بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفق الطاقة الاستيعابية المحددة للحدث الذي يقام بإجراءات احترازية وتدابير وقائية وأعلى معايير السلامة.

ويقام الماراثون للعام الثالث بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين، ويتضمن الماراثون الفردي لمسافة 42.2 كم، الماراثون الزوجي - تتابع 42.2 كم وسباق أصحاب الهمم على الدراجات الهوائية من أمام المقر الرئيسي لأدنوك على كورنيش أبوظبي.

من المتوقع وصول نخبة العدائين عند الساعة 7:48 صباحاً، والسيدات بتوقيت 8:05 صباحاً، ويتم تتويج النخبة من الرجال والسيدات في الساعة 8:30 صباحاً، ثم تنطلق السباقات المجتمعية المصاحبة، والبداية بسباق 10 كم المجتمعي الذي يبدأ عند الساعة 30: 6 صباحاً، في حين ينطلق سباق 5 كم عند الساعة 9:15 صباحاً، وسباق 2.5 كم عند الساعة 9:30 صباحاً.

وينطلق مسار ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيسي لشركة «أدنوك» المطل مباشرة على صرح زايد المؤسس، بينما يبدأ المشاركون في السباقات المجتمعية المصاحبة للحدث سباقهم من الشارع 18، تشمل مسافات 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وبعد خط البداية يتجه كافة المشاركين عبر الكورنيش في مسار يلتف حول قصر الحصن - أحد أعرق وأجمل المباني التاريخية الحجرية في العاصمة أبوظبي.

ويمر المشاركون خلال السباق بالقرية التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر الأمواج، ومن ثم الالتفاف حول «المارينا مول» وصولاً إلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن مرة أخرى، ومن ثم العودة باتجاه خط نهاية الماراثون على كورنيش أبوظبي في القرية المقامة خصيصاً للفعالية في الساحة الجنوبية من مقر أدنوك، في حين ينهي المشاركون في السباقات الأخرى الجري في الشارع 18 مقابل مركز استقبال أدنوك.

الجوائز

الجدير بالذكر أن الجوائز الإجمالية للحدث تبلغ 300,000 دولار (1.1 مليون درهم)، موزعة على جميع الفئات، ويحصل المتوج بلقب سباق الماراثون الرئيسي من فئتي النخبة الرجال والسيدات على 50 ألف دولار (183،500 درهم) لكل منهما.

كما يتم تقديم جائزة إضافية قيمتها 30 ألف دولار لكل من يحطم الرقم القياسي الحالي المسجل في سباق الماراثون الرئيسي، والذي يبلغ 2.04.40 ساعة للرجال و2.21.11 ساعة للسيدات. في حين تم تخصيص جوائز نقدية بقيمة 8،500 دولار لفئة الكراسي المتحركة و11،000 دولار أمريكي لفئة سباق 10 كيلومترات.

جهود

وأشاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالجهود المميزة التي يقدمها مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ودورهم الداعم لماراثون أدنوك أبوظبي الذي يقام سنوياً بأهداف تعزيز نمط الرياضة وتحسين لياقة عموم فئات المجتمع، بما يدعم مؤشر جودة الحياة في أبوظبي.

مؤكداً معاليه أن مثل هذه المبادرات تسهم في تحفيز فئات المجتمع على المشاركة والتفاعل بكافة الأنشطة والفعاليات، بما يقودنا لتحقيق ثقافة صحية رياضية مستدامة للجميع تعزز نمط الحياة اليومية وترفع نسب الوعي بأهمية الرياضة في مواجهة التحديات والمعوقات الصحية.

وقال معاليه: إن تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي بمشاركة عالمية ومجتمعية، يجسد مبادرة وطنية رياضية ومجتمعية قيمة ومحطة مهمة لتحقيق التفاعل المجتمعي بالرياضة وترسيخ الممارسات والسلوك الإيجابي، بما يدعم خطط التوعية والتثقيف بالرياضة والصحة ويحد من الأمراض المزمنة في صفوف فئات مجتمعنا الأصيل الذي يستحق مثل هذه المناسبات الرياضية الكبرى التي تجمع نجوم العالم في فعالية ستسهم في ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً وأبوظبي كوجهة رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية المهمة.

وتابع معاليه: نتوجه بالشكر لأدنوك ومجلس أبوظبي الرياضي على حرصهم ودورهم الفاعل لدعم خطط التنمية والمسؤولية المجتمعية وتقديمهم لمثل هذه المبادرات التي تحقق الإضافة المهمة في مسار البرامج الحكومية التي تستهدف دعم الحركة الرياضية والمجتمعية لتسجيل إنجازات جديدة وتفاعل متميز.

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