«دولي التنس» يشيد بتنظيم بطولة الحبتور

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أشاد الاتحاد الدولي للتنس، بجهود مجموعة الحبتور، في إدارة وتنظيم بطولة الحبتور الدولية الـ 24 لتنس السيدات، والتي تقام منافساتها بمجمع التنس الأولمبي، بفندق الحبتور غراند بدبي، بمشاركة 85 لاعبة من مختلف أرجاء العالم، وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار.

وقالت شيتال أيار ممثلة الاتحاد الدولي، والحكم الدولي العام للبطولة، وصاحبة البطاقة الذهبية الوحيدة في آسيا: إن ما تقدمه فرق العمل التنفيذي بالبطولة من عمل احترافي، يعكس خبراتهم الكبيرة، ويتسم بالانسجام والتناغم، وروح الفريق الواحد.

وأضافت، فريق العمل اللوجستي بمجمع ملاعب التنس، يقوم بجهود كبيرة، وكافة الخدمات المتوفرة في البطولة، على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وهم يقومون بواجباتهم بشكل جيد.

وتابعت: إن مشاركة لاعبات مصنفات عالمياً، ضمن المئة لاعبة الأوائل في العالم، أكبر دليل على قوة المنافسات، ورغم أن الكثير منهن لم يلعب لفترة كبيرة بسبب الجائحة، إلا أنهن قدمن أداء طيباً، وكانت البطولة فرصة ذهبية لهن، لاستعادة لياقتهن،

واختتمت شيتال حديثها، بالإشارة إلى أن أهم ما سيتضمن تقريرها من نقاط إيجابية، هي موقع ومكان إقامة البطولة، وتجهيزاتها الرائعة، وأداء الفريق التنفيذي والمتعاونين في الإدارة والتنظيم، وراحة اللاعبات، وهي العناصر الأهم، ونادراً ما يوجد في قارة آسيا مثل هذا الاهتمام.

كوكبة المتميزين

ويدير البطولة كوكبة من الحكام المتميزين، في مقدمهم الحكم الدولي الذهبي شيتال، ومعها ستة حكام كرسي، هم المصري الفضي أحمد عبد العظيم، وأربعة حكام يحملون البطاقة البرونزية، وهم الأمريكي اللبناني الأصل وليد سمعان، والمصري رامي عبد الحليم، والتشيكية لوسي، والكازاخية يوليا واديل سليمان، ويحمل بطاقة بيضاء، ويشارك معهم ليث العاني مديراً للعمليات، وحسام الجيوسي مديراً للإعلام، وجيفري مديراً للدعم اللوجستي.

نتائج

وعلى صعيد النتائج، شهد اليوم الثالث من البطولة، مفاجأة كبرى، بخروج المصنفة الأولى، الصينية شواي تشانغ، على يد مواطنتها غير المصنفة، زينوين شانغ، بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفي منافسات الزوجي، خسرت اللاعبة المصرية ساندرا سمير، العربية الوحيدة في البطولة، وزميلتها البلغارية إيزابيللا بسهولة في الدور الأول، أمام الزوجي المكون من الإندونيسية بيتريك، والتايبية يو شي.

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