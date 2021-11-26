«أبوظبي» يبدأ حلم مونديال الفورمولا 1 من البرتغال

المصدر: فيجويرا - البيان الرياضي

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يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة اليوم لدخول تحدي السباق الرئيس الأول للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، في مدينة فيجويرا في البرتغال، الجولة الختامية للموسم الحالي للبطولة ونهاية مشهد المنافسة في 2021،

ويقام السباق على مسار يبلغ طوله 1770 متراً على امتداد 5 بوابات هوائية، فيما سيقام السباق الرئيسي الثاني الأحد، وتتأهب زوارق الفريق للدفاع عن اللقب والصدارة حالياً، حيث يتصدر الترتيب العام زورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي وبرصيد 20 نقطة في حين يحل ثانياً زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي ورصيده 15 نقطة.

حيث يواصل الزورقان رحلة الحلم بتحقيق لقب البطولة هذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخ الفريق الإماراتي.

وسجل فريق أبوظبي بداية قوية في البطولة، سبتمبر الماضي، بتحقيقه المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى والافتتاحية والتي أقيمت في مدينة سانازارو الإيطالية، ويشارك في الجولة 18 زورقاً ويبرز زورق فريق الشارقة بقيادة سامي سيليو كأحد أقوى المشاركين، ويحتل حالياً المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 12 نقطة.

مسار قصير

وأكد ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي ومتصدر الترتيب العام حالياً أن مسار السباق في فيجويرا هو أحد المسارات القصيرة في آخر مواسم خاضها من خلال منافسات الزوارق السريعة وقال: سيكون من الصعب جداً الوصول لسرعات عالية مع قصر المسار، وأعتقد بأن الفائز في سباق أفضل زمن سيكون له حظ وافر في أن ينهي السباق لمصلحته، المنافسة قوية جداً وهي مرحلة حرجة جداً من البطولة.

وأضاف: قمنا بالإعداد سريعاً من أجل المنافسة بخوض معسكر تدريبي في إيطاليا منذ أيام وحظوظنا كبيرة.

وكشف القمزي عن حلمه بأن يتوج بلقب الموسم والبطولة للمرة الأولى في تاريخه خاصة وأن مسيرته في المشاركة عبر البطولة تتجاوز العشرين موسماً وبالتالي حان الوقت له كي يسجل لقباً خاصاً باسمه من خلال المنافسة.

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