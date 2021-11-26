افتتاح تاريخي لجولة «دي بي ورلد»

المصدر: دبي - فائزبجبوج

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دشنت جولة «دي بي ورلد» للغولف، التي تقام لأول مرة بهذا المسمى بعد اتفاقية الرعاية الرياضية التاريخية، بين موانئ دبي العالمية والجولة الأوروبية للغولف، حيث كانت بداية الموسم مع بطولة جوهانسبرج المفتوحة في جنوب أفريقيا.

وجاءت ضربة البداية لجولة «دي بي ورلد»، من ثلاثي يجمع نجوم الماضي والحاضر والمستقبل، مع تصويب دين بورميستر من جنوب أفريقيا، والإنجليزي ديفيد هويل والدنماركي ماركوس هيليجكيلد ضربة البداية الافتتاحية التاريخية بثلاث كرات.

بدأ الثلاثي الذي يضم اللاعب الجنوب أفريقي الأعلى تصنيفًا في هذا المجال، ورئيس لجنة البطولة في الجولة والمصنف الأول في جولة التحدي، من أول نقطة انطلاق في نادي راندبارك للغولف، إيذانًا بعصر جديد في 50 عامًا من تاريخ الجولة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم الجولة الأوروبية.

الموانئ راعٍ رسمي

أعلنت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ومجموعة الجولة الأوروبية للغولف في وقت سابق من هذا الشهر، عن تطور كبير في شراكتهما طويلة الأمد، حيث تصبح موانئ دبي العالمية الراعي الرئيسي الجديد للجولة الرئيسية للمجموعة منذ بداية موسم 2022.

يبدأ الحدث هذا الأسبوع في جنوب أفريقيا، وهي واحدة من 27 دولة ستزورها الجولة على مدار الـ 12 شهرًا المقبلة، حيث يتنافس اللاعبون في 47 بطولة، يبلغ إجمالي تمويل الجوائز أكثر من 200 مليون دولار أمريكي.

وقد قاد النجم الجنوب أفريقي دين بورميستر، الفائز مرتين في جولة دي بي ورلد، الجولة رسميًا إلى حقبة جديدة عندما وصل إلى نقطة الانطلاق الافتتاحية لموسم 2022، وأنهى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، المركز 18 في ترتيب السباق إلى دبي، الذي سيعاد تسميته بترتيب «جولة دي بي ورلد» للموسم الجديد، وكان أيضًا أحد أربعة لاعبين، مع تومي فليتوود وأدريان ميرونك وستيفن جالاتش.

وقال بورميستر: «أن تشارك في انطلاق افتتاحية موسم جولة دي بي ورلد، وبدء هذه الحقبة الجديدة المثيرة، فهو شرف كبير لي، لقد سررت أن أكون جزءًا من الإعلان في دبي وأنا فخور بالانضمام الآن إلى ديفيد وماركوس في هذه اللحظة التاريخية، لا سيما في موطني جنوب أفريقيا».

سعيد بالتواجد

فيما قال النجم الإنجليزي ديفيد هويل الفائز بخمسة ألقاب في الجولة والفائز مرتين بكأس رايدر، وهو أيضًا رئيس لجنة بطولات الجولة: إنه لشرف رائع حقًا أن أكون في تلك المجموعة، لأنه حدث مميز بالنسبة لي، لقد كنت هنا منذ 26 عامًا، وأعتقد أن هذه بداية موسمي رقم 27، ومن الجميل الدخول في هذا العصر باسم جولة دي بي وورلد. طالما كانوا شريكًا قويًا لنا منذ سنوات عدة».

يذكر أن جولة دي بي ورلد، تضم بطولتين متعاقبتين ضمن سلسلة بطولات رولكس في منطقة الشرق الأوسط في يناير المقبل، حيث ستقام بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي ودبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io ضمن إطار جولات ديزرت سوينج وتم رفع جوائزها إلى 8 ملايين دولار.

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