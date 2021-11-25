تأجيل سباق الجولة الأولى للسفن الشراعية 60 قدما بدبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما الذي كان من المقرر اقامته يوم بعد غد ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022 إلى موعد جديد يحدد لاحقا وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في الساعات المقبلة.

و اكد محمد عبدالله حارب المير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يضع الأولوية دائما لتحقيق مبدأ الأمن والسلامة من أجل المحافظة على المشاركين والبحارة وكذلك السفن المشاركة.

و أوضح أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظل يراقب عن كثب كافة التطورات المتعلقة بحالة البحر في الأيام الماضية والنشرة البحرية المتوقعة للأيام المقبلة عبر تقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة حيث تأكد عدم استقرار حالة البحر خاصة في عمق الخليج العربي مما قد يؤثر في إنجاح السباق وصعوبة وصول وتحرك السفن من وإلى الموانئ نحو مكان الانطلاقة والتي قد يبعد إلى ما يصل 20 ميلا بحريا عن خط النهاية في شواطئ دبي.

ومن المقرر ان تشهد منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما في الموسم الرياضي البحري الحالي 2021-2022 ثلاث سباقات هي الجولتين الأولى /التي تم تأجيلها الى موعد جديد/ والجولة الثانية في الثامن من شهر يناير القادم إضافة الى سباق القفال 31 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي والمقرر في شهر مايو 2022.

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إستكمل قبل أيام منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والتي أقيمت من جولتين الأولى والثانية وحققت نجاحا كبيرا بمشاركة عريضة من محبي الرياضات التراثية وسباقات القوارب الشراعية المحلية فيما نظم النادي سباقا واحدا لمنافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدما.

كما وصلت بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما إلى المحطة الثانية والختامية أيضا في إنتظار إنطلاق الحدث الأبرز منافسات سباق كأس آل مكتوم مسك ختام بطولات التجديف في نسخة اليوبيل الفضي والمقرر يوم الجمعة الرابع والعشرين ديسمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز