قرعة أبوظبي غراند سلام للجودو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تُجرى بعد ظهر اليوم، بقاعة فندق الوحدة ملينيوم في أبوظبي، قرعة بطولة أبوظبي (الخمسين) غراند سلام للجودو، التي تستضيفها الدولة للمرة الـ 11 على التوالي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي تتجدد إقامتها بصالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي اعتباراً من صباح غدٍ حتى يوم الأحد المقبل، في ختام بطولات غراند سلام للجودو لعام 2021.

وتعتبر تلك البطولة ثاني أكبر بطولات الاتحاد الدولي للجودو، حيث تنظم في 5 مدن كبرى، هي باريس، وطوكيو، وباكو، وموسكو. ويشارك في مراسم قرعة البطولة التي تجرى عبر تقنية الفيديو، ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعدد من أعضاء لجانه الفنية والطبية، وممثلي المنتخبات المشاركة من 42 دولة.

وتسحب قرعة المباريات للأوزان المختلفة التي حددها الاتحاد الدولي على مستوى الجنسين.

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