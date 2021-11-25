اكتمال وصول منتخبات «عربية التجديف»

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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اكتمل وصول المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة العربية للتجديف الشاطئي التي تنطلق اليوم برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع نادي الحمرية الرياضي في نسختها الأولى.

وتوافدت المنتخبات المشاركة خلال اليومين الماضيين ، وكان آخرها وصول منتخبات مصر وتونس وفلسطين.

وأكد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة أن البطولة ستكون الأكبر من حيث عدد المشاركين، مشيراً إلى أن التجهيزات تسير على قدم وساق لاستضافة الحدث بالتعاون مع شركاء النجاح والتنظيم من الجهات المعنية، وأوضح أن البطولة تمثل نقلة نوعية هائلة في منافسات الرياضات المائية لاسيما التجديف الشاطئي.

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