المنتخب الوطني يخوض تحدي الدراجات الجبلية اليوم

المصدر: القاهرة - محمد أبو إسماعيل

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يختتم منتخبنا الوطني للكبار، اليوم، مشاركته في البطولة العربية للدراجات، بالمشاركة في سباق الدراجات الجبلية، وهي المنافسة الرابعة بالبطولة العربية المجمعة الأولى، ويخوض يوسف ميرزا ورفاقه سباق اليوم، قبل ختام مشاركتهم، والعودة إلى الإمارات، في حين ينافس اللاعب عبد الله الحوسني الإمارات في منافسة الـ «BMX»، وهي آخر منافسات البطولة يوم السبت المقبل.

وشارك منتخبنا للشباب في منافسات الدراجات الجبلية، صباح أمس، بلاعبين، وهما بطل العرب في سباقات الطريق أحمد المطيوعي، وزايد سلطان العبيدلي، وحصل الدراج أحمد المطيوعي على المركز السادس في الترتيب العام والنهائي بالسباق، الذي شهد مشاركة 12 لاعباً، ولمسافة 15 كم، بينما يشهد سباق اليوم لفئة الكبار مشاركة 33 لاعباً، وهو السباق الأقوى في ختام بطولة الدراجات الجبلية.

وأبدى عبد الله سويدان المدير الفني للمنتخب، رضاه التام عن المشاركة في بطولة الدراجات الجبلية لأول مرة، واعتبرها نقطة انطلاقة لاكتساب الخبرات للاستعداد للبطولة المقبلة، خاصة بعد اعتماد اتحاد الدراجات، لعدد من سباقات الدراجات الجبلية، وأشاد بمستوى أحمد المطيوعي في البطولة، خاصة أنه حقق إنجازاً تاريخياً في البطولات العربية، بالفوز بسباقي الفردي العام، وضد الساعة، بمنافسات الطريق، وهو إنجاز إماراتي عربي.

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