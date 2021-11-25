عبد الله الدرمكي: «الطائرة» تستحق مكانة أفضل

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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توجه عبد الله الدرمكي نائب رئيس شركة العين للألعاب الرياضية، بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، بعد انتخابه رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد، أول من أمس، بحصوله على 10 أصوات من 17 نادياً يمثلون أعضاء عمومية اللعبة.

وقال: «أنا سعيد بالثقة الغالية التي منحني إياها أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأنا أسهم في تطوير اللعبة، لأن الكرة الطائرة الإماراتية، تستحق مكانة أفضل مما هي عليه الآن على كافة الصعد الخارجية».

ووصف العملية الانتخابية بـ«السلسة»، مؤكداً أنها جرت وفق إجراءات بسيطة، وفي أجواء يسودها الود والروح الرياضية مع منافسه الدكتور أحمد المطوع مرشح نادي النصر، وقال: «لا يوجد خاسر في انتخابات الطائرة، لأن الجميع هدفهم واحد، وهو مصلحة اللعبة وتطويرها».

وفتح، أمس، باب الطعون على العملية الانتخابية، ويستمر لمدة 6 أيام، وتحديداً حتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين المقبل، على أن يصدر قرار الطعون يوم 5 ديسمبر المقبل، ويتم اعتماد إعلان النتيجة النهائية في اليوم التالي.

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