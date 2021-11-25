موريكاوا وماكلروي يشاركان في «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة الأمريكي كولين موريكاوا، الفائز مؤخراً بلقب بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وروري ماكلروي، حامل أربعة ألقاب في بطولات الغولف الكبرى، في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف ضمن أولى محطات سلسلة بطولات رولكس في إطار جولة دي بي ورلد 2022 في جزيرة ياس بأبوظبي.

وتقام البطولة المرموقة في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس للمرة الأولى من 20 حتى 23 يناير 2022، لتكشف عن فصل جديد من الفعالية التي شكلت جزءاً رئيسياً في مشهد الغولف العالمي ومحطةً تستقطب نخبةً من ألمع نجوم الرياضة. واستكمل موريكاوا موسمه المميز هذا العام بتحقيق أول إنجازاته في سلسلة رولكس بعد تتويجه بلقب بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، حيث يستعد للمشاركة في فعاليات عام 2022 متصدراً لتصنيف البطولة بعد تفوقه على نظيره الأمريكي بيلي هورشيل بعد منافسة قوية استمرت طوال الموسم.

ونجح المصنف ثاني عالمياً في تحقيق أول انتصاراته في البطولة المفتوحة 2021، ليحرز ثاني ألقاب بطولات الغولف الكبرى بعد تتويجه بلقب بطولة ورك داي المقامة في نادي ذا كونسيشن في فبراير ضمن منافسات سلسلة بطولات الغولف العالمية.

مشاركة أولى

وقال موريكاوا: «أتطلع للعودة إلى الشرق الأوسط والمشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف للمرة الأولى، حيث تحظى الفعالية بسمعة مرموقة وتستقطب نخبةً من نجوم عالم الغولف كل عام. وأعتقد أن هذا العام سيكون استثنائياً مع انطلاق البطولة في ملعب ياس لينكس للمرة الأولى». وأضاف: «يتمتع ملعب ياس لينكس بشعبية كبيرة وسط اللاعبين الهواة والمخضرمين. وبدوري، أتطلع لبدء الموسم في أبوظبي باعتباري حامل لقب بطولة موانئ دبي العالمية للغولف».

ويعود روري ماكلروي من جديد ليسجل مشاركته الثانية عشرة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف والمنافسة على لقبها، بعد أن اقترب من تحقيق الفوز بها مرات عديدة، إذ حل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في المركز الثاني والثالث أربع مرات.

2006

أقيمت بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف منذ إطلاقها عام 2006 في نادي أبوظبي للغولف، الذي احتضن جميع منافساتها، بعد أن نجحت هذه البطولة طوال ستة عشر عاماً متتالية في تحقيق مكانة مرموقة لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لتحول البطولة مسارها إلى جزيرة ياس في نسخة العام المقبل، وتسلط الضوء على العاصمة أبوظبي بوصفها مركزاً رياضياً عالمياً يحتضن أبرز المنافسات الدولية.

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