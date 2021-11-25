مهرجان عجمان للرياضات البحرية ينطلق غداً

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

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تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ينطلق غداً مهرجان عجمان البحري، بمنافسات «ماراثون الإمارات للدراجات المائية – جولة عجمان» على كورنيش عجمان، و«بطولة الإمارات للموتو سيرف – جولة عجمان» بعد غدٍ في منطقة الزورا، مارينا 1، وذلك بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

اهتمام كبير

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن المهرجان بنسخته الحالية يشهد إقبالاً واهتماماً كبيراً من جانب محبّي الرياضات البحرية والجمهور، مؤكداً سعي الدائرة الدائم إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للفعاليات الرياضية ورعاية مختلف النشاطات والمبادرات التي تستضيفها عجمان بما يضمن الارتقاء بجميع المجالات الحيوية فيها، ويسهم في تطور الإمارة وجعلها من أهم المدن العالمية التي تحتضن الفعاليات السياحية والرياضية المميزة.

وأوضح الجزيري أن تنظيم مسابقتي ماراثون الإمارات للدراجات المائية – جولة عجمان وبطولة الإمارات للموتو سيرف – جولة عجمان ضمن فعاليات المهرجان يأتي ضمن خطط الدائرة الرامية إلى تعزيز النشاط الرياضي في الإمارة لإسهاماته المباشرة في تنشيط الحراك السياحي في الإمارة، حيث تحظى هذه الأنشطة النوعية باهتمام كبير من سكان الإمارة وزوارها، وتلعب دوراً مهماً للترويج للإمارة كوجهة سياحية رائدة تستضيف سباقات رياضية فريدة في المنطقة.

تعاون

وأكّد الجزيري أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والأندية الرياضية الاتحادية والمحلية والخاصة في إطار سياسات الدولة وتوجهها لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المتصلة بممارسة الرياضات البحرية في الإمارة، والإشراف عليها، ودعم المبادرات الهادفة إلى التعريف بالأنشطة البحرية ونشر ثقافة الرياضات البحرية التي تشكّل جزءاً حيوياً من التراث المحلي للإمارة والدولة، إلى جانب بناء أسلوب حياة صحية لأفراد المجتمع.

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