23 جائزة لمتميزي ألعاب القوى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشف اتحاد ألعاب القوى في مؤتمر صحافي، صباح أمس، عن برنامج مسابقات الموسم الجاري 2021 ــ 2022، وترتيبات حفل ختام الموسم، الذي يتضمن 23 جائزة توزع على أفضل اللاعبين واللاعبات، وكذلك المدربين والأندية والإداريين، إلى جانب الدرع العام للاتحاد، ويحصل عليه النادي بناءً على مشاركات ونتائج الأندية.

عقد المؤتمر في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور فهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس لجنة المسابقات، وعضوي مجلس إدارة الاتحاد، ناصر بن عاشور الأمين العام للاتحاد، وراشد بن علي رئيس لجنة الاتصال.

طموح

وقال فهد عبد الله بن جمعة: نحن في اتحاد ألعاب القوى، لدينا طموحات وتطلعات كبيرة، ونسعى لإنجاح الموسم الحالي، بعدما افتتحناه يوم 15 أكتوبر الماضي، بسباق لاختراق الضاحية، ببطولة ناجحة، والثانية في 5 نوفمبر الماضي. أضاف: قررنا إقامة حفل تكريم في ختام الموسم، ويتضمن توزيع 23 جائزة لكل لمتميزين في فئات اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين والأندية، بما يساهم في رفع المستوى وتحفيز الجميع على بذل أقصى جهد خلال بطولات الموسم، وزيادة قاعدة اللعبة وشعبيتها.

برنامج

وقال ناصر بن عاشور، الأمين العام للاتحاد: البطولة الثالثة للموسم الجاري ستكون يوم 10 ديسمبر المقبل، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية، وبعدها تنطلق بطولات المضمار والميدان، بالبطولة لتخصصية الأولى لمسابقات العدو والمشي ومسابقات الوثب يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

وواصل قائلاً: تقام كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة يومي 18 و19 فبراير 2022، وبعدها كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى يومي 18 و19 مارس المقبل، ويختتم الموسم ببطولة النخبة يومي 6 و7 مايو 2022، ببطولة النخبة لألعاب القوى.

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