شرطة دبي تتصدر احتفالية «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تصدرت القيادة العامة لشرطة دبي المؤسسات المكرمة في الاحتفالية التي نظمها مجلس دبي الرياضي في مقره احتفالاً بنجاح النسخة التاسعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تضمنت 6 بطولات رياضية فردية هي: البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، والبادل تنس.

ونالت القيادة العامة لشرطة دبي جائزة أفضل جهة مشاركة، بعد إحرازها العدد الأكبر من الألقاب والميداليات في الدورة، والذي بلغ 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية، وسيطرت على ألقاب 5 بطولات هي: الريشة الطائرة وسباق الجري والبولينغ، والدراجات الهوائية، والكرو سفيت، كما نالت درع الدورة باعتبارها في مقدمة الجهات الداعمة والشريكة للدورة.

تكريم

وتابع المشاركون في الفعالية فيلماً عن أبرز المحطات والمنافسات التي تضمنتها الدورة فيما سلم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وروضة المحرزي رئيس لجنة المرأة في المجلس بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس دروع الدورة إلى المؤسسات الراعية وهي: شرطة دبي، نادي النصر الرياضي، قناة دبي الرياضية، نادي بادل بوينت، نادي ماكس آند إيغل، فيما تسلم المقدم عبدالباسط علي التكريم الخاص بالمؤسسة الأكثر إنجازاً وحصولاً على الميداليات بحضور فوزية فريدون مدير الدورة ومديرة قسم رياضة المرأة بالمجلس، وعدد من اللاعبات والمدربات لفرق شرطة دبي المشاركة في الدورة.

واحتفت لجنة المرأة في المجلس مع الشركاء والرعاة والداعمين بختام الدورة بقطع قالب كعك حمل شعار الدورة واستذكار اللقطات الجميلة وضرب موعداً مع المؤسسات للقاء في منافسات النسخة العاشرة من الدورة الأكبر من نوعها خلال العام المقبل.

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