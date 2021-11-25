نخبة العدائين يعلنون جاهزيتهم لماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن نخبة العدائين المشاركين في ماراثون أدنوك أبوظبي 2021، الذي يقام في نسخته الثالثة غداً، التحدي لتحطيم الأرقام القياسية العالمية لسباقات الماراثون، مؤكدين عزمهم على المنافسة، والرغبة القوية للفوز باللقب، الذي يحظى بمشاركة قياسية في العام الحالي.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، بحضور أبرز المرشحين للماراثون، عن قائمة نخبة الرياضيين العالميين المشاركين في الحدث، ليصل عدد المشاركين في فئة النخبة 35 عداءً وعداءة، أبرزهم تيتوس إيكيرو، وآبيل كيروي، وروبن كيبروب كيبيغو، ويونيس تشومبا، وأليمو ميغيرتو، وشارون تشيروب، بارناباس كيبتوم، وفيلمون رونو تشيرب، وأبدي أسيفا كيبيدي، وشومي ديشاسا ليشي، وتوماس كيبلاغا، إضافة إلى روبن كيبروب كيبيغو، البطل ضمن فئة النخبة من الرجال إلى العاصمة أبوظبي، للدفاع عن لقبه في ماراثون أدنوك أبوظبي لعام 2019.

طموح

وعبّر تيتوس إيكيرو عن سعادته بوجوده في أبوظبي، ومشاركته في منافسات ماراثون أدنوك أبوظبي، وقال إنه يطمح خلال النسخة الحالية، إلى تحسين رقمه الشخصي، واجتياز مسافة السباق خلال ساعتين ودقيقتين، حيث يتميز السباق بمساره المسطح الخالي من الصعود أو الهبوط، ولهذا، فإنني واثق من قدرتي على تحقيق هدفي.

وقالت شارون تشيروب، والتي تشارك في الماراثون لأول مرة، إنها تسعى للفوز باللقب، وتحقيق المركز الأول، رغم صعوبة المنافسة مع أفضل العداءات في العالم.

بدوره، أكد الكيني روبن كييغو وصيف بطل ماراثون ميلانو 2021، وبطل نسخة 2019 لماراثون أدنوك أبوظبي، سعيه للدفاع عن لقبه، وتحقيق المركز الأول للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أهمية ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي أصبح واحداً من أهم الأحداث على مستوى العالم.

مكانة كبيرة

من جهته، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يؤكد ماراثون أدنوك أبوظبي، على مكانته وقيمته الكبيرة في المجتمع، وأجندة الفعاليات التي تستقطب نخبة الأبطال الرياضيين من جميع أنحاء العالم، وعموم فئات المجتمع، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الخمسين، مرحباً بجميع المشاركين في الحدث العالمي المرموق، الذي يلتقي ويتنافس في سباقاته 12 ألف مشارك ومشاركة، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية المحددة للحدث»، مضيفاً: «نحن على ثقة أن ماراثون أدنوك أبوظبي، سيشهد تحطيم المزيد من الأرقام القياسية العالمية».

وينطلق الماراثون في السادسة إلا ربع صباح غدٍ، بمشاركة 12 ألف مشارك، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للماراثون، حيث تأتي الانطلاقة، مع سباق النخبة لمسافة 42 كيلو متراً، يعقبها السباقات المخصصة لجميع أفراد المجتمع المشاركين في الماراثون، ولمسافات مختلفة.

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