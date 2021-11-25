130 دقيقة إثارة في «الحبتور للتنس»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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في واحدة من أقوى وأمتع مباريات بطولة الحبتور الدولية الـ 24 لتنس السيدات، وأكثرها إثارة حتى الآن، وعلى مدى 130 دقيقة، حولت الصربية الكسندرا كرونيش خسارتها في المجموعة الأولى إلى فوز على منافستها الرومانية آنا بوجاند المصنفة الخامسة على البطولة وحاملة لقب نسخة 2019، وفازت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6/‏4 و7/‏6 و6/‏0.

وفي ثاني مفاجآت البطولة، نجحت البلغارية المتأهلة من التصفيات ايزابيلا سينكوفا في الفوز على المصنفة الثانية الصينية سيسيه زهانج بمجموعتين دون رد 6/‏2 و7/‏6، وفي باقي النتائج فازت النمساوية المتأهلة من الدور التمهيدي على الرومانية كريستينا ميتو بمجموعتين دون رد 4/‏ 6 و7/‏ 6 و 6/‏ 0، وفازت المصنفة الأولى الصينية شوي جانج على الهندية انكيتا راينا بمجموعتين دون رد 6-1، والبيلاروسية يوليا هاتوكا على بطلة النسخة السابقة 2020 الأوكرانية كاترينا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6/‏2 و7/‏6، واستغرقت المباراة ساعة وثلث الساعة.

فوز صعب

في مباراة ماراثونية امتدت نحو ساعتين و40 دقيقة، نجحت اليابانية مايوهيبي في الفوز على منافستها العنيدة الروسية أوكسانا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 4/‏6 و6/‏4 و6/‏4، ونجحت الرومانية جيلوفا جورجيانا في تخطي الإندونيسية الديلا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 2/‏6 و6/‏2 و6/‏ 3، وفازت المصنفة الرابعة السلوفاكية كريستينا كولوفا على البولندية فرونيكا بمجموعتين دون رد وفي أقل من ساعة 6/‏1 و 6/‏2، والروسية فيتاليا ديتشنكو على مواطنتها ناتاليا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6/‏3 و2/‏6 و 6/‏3، في مباراة استمرت ساعتين وعشر دقائق، والصينية جين وان على البريطانية نيكتا بينز بمجموعتين نظيفتين 6/‏1 و 7/‏5 بعد ساعة ونصف.

منافسات الزوجي

على صعيد منافسات الزوجي، فقد شهدت البطولة أربع مباريات، أبرزها الزوجي المصنف الأول على البطولة والمكون من الكازاخية أنا دانيللا والسلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بالفوز على الزوجي الروسي الذي يضم انستاسيا وزميلتها اوكسانا بمجموعتين وبنتيجة 6/‏3 و 6/‏5.

وفاز الزوجي المصنف الثاني المكون من الاوكرانية كاترينا بوندا رينكو والبيلاروسية ليدزيا ماروزافا على الزوجي المكون من لاعبة تايبيه جوانا جارلاند وزميلتها لينا جلوشكو بمجموعتين دون رد 7/‏5 و 6/‏1.

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