4 بطولات دولية و20 فعالية في دبي خلال 48 ساعة

المصدر: وام

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تشهد دبي تنظيم 24 فعالية رياضية خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، من بينها 4 بطولات دولية و20 فعالية مجتمعية في مختلف الرياضات المتنوعة .

وتقام الفعاليات الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في كافة أنحاء دبي خلال نهاية الأسبوع الجاري بمشاركة الآلاف من مختلف الفئات العمرية ومن كافة الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وسيكون تحدي دبي للجري الحدث السنوي المنتظر في صدارة الفعاليات الرياضية المجتمعية، الذي ينطلق فجر الجمعة ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة /30×30/ التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

كما تنطلق مسيرة المشي لمكافحة مرض السكري الجمعة من بوابة رقم 1 في حديقة زعبيل، والتي تنظمها مجموعة لاند مارك وتشمل فعاليات وأنشطة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة باعتبارها مصدرًا للسعادة ووسيلة للوقاية من مرض السكري إلى جانب إجراء فحوصات مجانية لسكر الدم.

وتختتم يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الأساتذة للبولينغ للفئات العمرية من 55 إلى 65 عاما، والتي تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، وتأتي ضمن ثلاث بطولات عالم للبولينغ هي الأكبر من نوعها وتستضيفها دبي خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر 2021.

وتضمنت بطولة السوبر العالمية للبولينغ للرجال والسيدات، وبطولة العالم للبولينغ لأصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة، وبطولة العالم لأساتذة البولينغ للفئات العمرية من 55 إلى 65 عاما.

وشارك في بطولات العالم الثلاث 512 لاعبا من مختلف الجنسيات والأعمار من بينهم 247 لاعبا ولاعبة في بطولة العالم للرجال والسيدات من 46 دولة من مختلف قارات العالم، و48 لاعبا من أصحاب الهمم في بطولة البارا بولينغ".

كما تتواصل تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم للكريكت للسيدات نيوزيلندا 2022، والتي تقام في أكاديمية آي سي سي للكريكت في مدينة دبي الرياضية وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر ويشارك فيها 10 منتخبات من مختلف قارات العالم هي: بنغلاديش، أيرلندا، باكستان، جزر الهند الغربية، سريلانكا، تايلاند، زمبابوي، بابوا غينيا الجديدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا.

ويستضيف إكسبو دبي 2020 منافسات بطولة العالم للشطرنج التي تنطلق يوم الجمعة وتستمر حتى 16 ديسمبر ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم في الشطرنج يتنافسون على مدار 3 أسابيع، ويدافع اللاعب النرويجي ماغنوس كارلسن الذي يعد أفضل لاعب شطرنج في العالم حاليًا عن لقبه العالمي للمرة الخامسة ضد اللاعب الروسي المخضرم إيان نيبومنياختشي.

وينظم اتحاد الإمارات للشطرنج منافسات بطولات العرب الفردية للشطرنج الكلاسيكي والخاطف والسريع 2021 للرجال والسيدات، وتقام بطولة الشطرنج الخاطف في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، فيما تقام بطولتي الشطرنج الكلاسيكي والسريع في فندق أوكسيدنتال بمنطقة الجداف، ويشارك في هذه البطولات 19 دولة عربية هي : الجزائر، فلسطين، الأردن، المغرب، لبنان، قطر، تونس، ليبيا، موريتانيا، مصر، السودان، الصومال، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، اليمن، عمان، والإمارات.

وتقام يوم الجمعة بطولة الإمارات للكروسفت في نادي ماكس آند إيجل، وبطولة الجمباز الإيقاعي في أكاديمية أسباير، وبطولة سبورتس للملاكمة في حديقة دبي لاستثمار بمجمع دبي للاستثمار، وملتقى الأولمبياد الخاص الإماراتي الثاني للريشة الطائرة في الهواء الطلق في إكسبو دبي 2020، وبطولة السباحة الشاطئية في شاطئ جي بي آر، وبطولة جامعة دبي لسباعيات الرجبي في جامعة دبي بمنطقة الصفوح، كما تستمر منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة التي تقام في نادي جست بلاي بمنطقة القوز 1، وبطولة نوفيلتري دبي للسيارات "درفت" في دبي هاربور.

كما تقام منافسات بطولة مدارس العالم للشطرنج في الجناح الإسباني في إكسبو دبي 2020 والتي تستمر حتى يوم 29 نوفمبر، وتقام بطولة فايربول الثلاثي لكرة السلة في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام بطولة التزحلق الحر على الجليد يوم السبت في سكي دبي، وتقام منافسات الجولة الأولى من سباق دبي للسفن الشراعية المحلية /60 قدما/ في نادي دبي لليخوت، ويقام سباق الجري من أجل الصحراء في محمية المرموم الطبيعية، وسباق سبنيس العائلي للجري في ميدان، ويقام سباق سبارتان ديكا فيت في منطقة السيف، وتقام بطولة جامعة دبي لكرة الشبكة في جامعة دبي بمنطقة الصفوح، وتقام الجولة التأهيلية لسباق سبينس 92 للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمنطقة المرموم، كما تتواصل منافسات كأس اليوم الوطني الإماراتي للبولو، وبطولة تحدي نادي دبي للشراع الحديث 24 ساعة وسباق ألتيميت للجري.

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