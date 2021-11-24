اتحاد البولينغ يطلق سلسلة دورات تدريبية

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يطلق اتحاد الإمارات للبولينغ، وبالتعاون مع أكاديمية اللجنة الأولمبية الوطنية، سلسلة دورات تدريبية مقسمة على 3 مستويات، تحت إشراف الكندي فرانك بوفا، المحاضر المعتمد من الاتحاد الدولي للبولينغ، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري حتى 6 ديسمبر المقبل.

جميع الراغبين

وتشمل سلسلة الدورات جميع الراغبين من لاعبي المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، وممارسي لعبة البولينغ في الإمارات، ومن الراغبين من دول مجلس التعاون الخليجي.

الكوادر الوطنية

ويستهدف اتحاد الإمارات للبولينغ من وراء إطلاق السلسلة، اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكوادر الوطنية للدخول في ميدان التدريب في لعبة البولينغ، وتوسيع القاعدة التدريبية في الدولة، وبناء جيل بمقدوره تولي زمام الأمور الفنية في مختلف مستويات المنتخبات الوطنية خلال المرحلة القادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز