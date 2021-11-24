الكشف عن تفاصيل لقاء التحدي على لقب بطل العالم للشطرنج في "إكسبو دبي 2020"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للشطرنج، عن أن مواجهة التحدي على لقب بطل العالم بين النرويجي ماجنوس كارلسون حامل اللقب منذ عام 2013 حتى الآن، والروسي إيان نيبومنياتشي، ستنطلق بعد غد بمركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 على اللقب العالمي والفوز بالجائزة المالية التي تقدر بمليوني يورو.

أعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة ظهر اليوم بمقر "إكسبو دبي 2020" بحضور البطلين العالميين، و أركادي دفوركوفتيش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، حيث تمت الإشارة أيضا إلى إقامة بطولة العالم للمدارس للشطرنج في جناح إسبانيا بمشاركة 108 لاعبين من 10 دول يمثلون 12 فريقاً ، والذين تأهلوا من التصفيات النهائية للحدث.

وتم الكشف عن أن البطلين سيلعبان 14 مباراة بنظام الشطرنج التقليدي الكلاسيكي للحصول على لقب البطولة شريطة أن يحقق أحدهما 7.5 نقطة، وفي حال التعادل سيلعبان مباراتين بنظام الشطرنج السريع، وفي حال التعادل مرة أخرى سيلعبان مباراتين بنظام الشطرنج الخاطف بحد أقصى 10 مباريات بنظام الخاطف، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة بعد إجراء عملية القرعة سيحصل اللاعب الأبيض على 5 دقائق والأسود على 4 دقائق، وفي حال التعادل يفوز الأسود.

وتبلغ قيمة الجائزة الخاصة بالبطولة مليوني يورو، حيث سيتم تقسيم القيمة بنسبة 60% للبطل و40 للوصيف في حال الانتهاء بنتيجة طبيعية بفوز أحد اللاعبين من دون كسر تعادل، بينما في حالة كسر التعادل يحصل البطل على 55% من قيمة الجائزة والوصيف على 45%.

ومن جانبهما اعتبر بطلا العالم النرويجي ماغنوس كارلسن ومتحديه الروسي إيان ألكسندروفيتش نيبومنياتشي أن إقامة بطولة العالم للشطرنج في إكسبو 2020 دبي، تحفزهما للفوز باللقب وكتابة تاريخ جديد للعبة، مؤكدين أن دبي هي أجمل مدينة في العالم وأن إقامة بطولة العالم للشطرنج بها حدثاً لا يمكن نسيانه.

ووجها تهنئتهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفال الدولة بمرور 50 عاماً على الاتحاد.

اما أركادي دفوركوفتيش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، فقد وجه شكره إلى "إكسبو 2020 دبي" على استضافة بطولة العالم للشطرنج، وقال: "أشعر بسعادة غامرة لهذا الاهتمام الكبير الذي تجده بطولة العالم والتحدي الكبير في دبي، وهو ما يستلزم توجيه الشكر إلى إكسبو دبي على حرصهم لاستضافة هذا الحدث العالمي وتوفير كل سبل نجاحه".

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي عن ثقته بأن يكون التحدي وهذه المواجهة على أعلى درجة من المتعة بين أفضل لاعبين على مستوى العالم في لعبة الشطرنج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز