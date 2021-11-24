«الشارقة الرياضي» يتفقد معرض «الخمسين الأولى» في الحمرية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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زار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي يرافقه أعضاء المجلس المعرض الذي تنظمه حالياً بلدية الحمرية وتقيمه في مقرها تحت عنوان «الخمسين الأولى».

استقبل الوفد حميد سيف خليفة بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية وأعضاء المجلس البلدي لمنطقة الحمرية.

وحرص مبارك راشد الشامسي خلال الجولة في أرجاء المعرض على تقديم شرح وافٍ لوفد مجلس الشارقة الرياضي عن المعرض، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات «اليوم الوطني»، والتي تحمل «عام الخمسين»، تماشياً مع فرحة الوطن باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وتعرف الوفد خلال الجولة على مسيرة المنجزات الهائلة للدولة والقفزات التنموية التي شهدتها في مختلف المجالات، وأشار مبارك راشد الشامسي إلى أن معرض «الخمسين الأولى» يترجم مسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات.

وفي نهاية الزيارة أهدى مبارك راشد الشامسي حقيبة تحوي إصدارات وطنية متنوعة إلى عيسى هلال الحزامي.

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