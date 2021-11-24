200 دراج في سباق «جمعية الإمارات» بجبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تنظم جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، سباق «جمعية الإمارات للدراجات» لمسافة 32 كيلو متراً، غداً الجمعة في جبل جيس، وسط حماس وإقبال كبير من المشاركين الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم 200 مشارك ومشاركة، ويأتي السباق في إطار الفعاليات المتعددة التي تنظمها الجمعية ضمن احتفالات الدولة بالعيد الوطني الـ 50، والتي تحظى باهتمام واسع.

وحسب الإعلان الرسمي، يتم التسجيل للمشاركة في السباق حتى السادسة من صباح الغد، على أن تكون الانطلاقة عند السابعة صباحاً وفق الشروط التي حددتها اللجنة المنظمة للسباق، وأبرزها أن يكون عمر المشارك فوق الـ 18 عاماً، بجانب أن تكون الدراجة بحالة جيدة، مع الالتزام بارتداء الخوذة، وإبراز فحص كورونا بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة تأكيداً لتنفيذ التوجيهات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وأعلنت جمعية الإمارات عن جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الجنسين بطريقة منفصلة في تحديد النتائج، بواقع 5000 درهم للمركز الأول، و3000 درهم للمركز الثاني، 2000 درهم للمركز الثالث.

من جانبه أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن سباق الدراجات يأتي في المقام الأول تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الخمسين، لتأسيس الدولة، ذاكراً أن الجمعية رأت تنظيم هذا السباق ليعيش المشاركون فرحة المناسبة السعيدة بجانب عدد من الأنشطة المختلفة خلال الأيام المقبلة.

أضاف: أيضاً تعتبر الصحة المجتمعية من ضمن اهتمامات وأهداف الجمعية، ودون شك فإن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها تحافظ على صحة الجسم، وتساهم أيضاً في نشر السعادة المجتمعية التي نسعى إليها بشكل مستمر، إضافة إلى أن السباق يوفر فرصة جيدة للمواطنين والمقيمين وكل ضيوف الدولة للمشاركة وإشباع هواية ركوب الدراجات في أجواء تنافسية رائعة وتنظيم جيد.

وكشف بن عنبر أن اختيار «جبل جيس» لإقامة السباق باعتباره أحد أبرز المعالم السياحية في إمارة رأس الخيمة والدولة بشكل عام، ولأنه أصبح وجهة سياحية جاذبة، ما يزيد من زخم السباق ويمكن الجميع من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية والأجواء الترفيهية في القمة الأعلى.

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