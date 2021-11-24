جولة جبل جيس تخطف الأبصار في «هايك وفلاي»

المصدر: رأس الخيمة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الجولة الثانية من بطولة العالم للهايك وفلاي 2021، التي أقيمت بجبل جيس برأس الخيمة، من على ارتفاع 1616 متراً، منافسات مثيرة ومغامرة تخطف الأبصار، وكان لاختيار الموقع الرائع أثر كبير في نجاح الجولة، التي حظيت بحضور جماهيري كبير، يتقدمهم الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، ونصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ويوسف حسن الحمادي النائب الأول لرئيس الاتحاد، وسعيد الغيثي وعبد الله مراد، ويوسف الشحي، وعبيد المنصوري أعضاء اللجنة المنظمة.

وتقام الجولة الثالثة في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، بجبل الفاية بالشارقة.

أشاد الشيخ عمر بن صقر القاسمي، بمنافسات الجولة الثانية من بطولة هايك وفلاي الدولية لعام 2021، وأعرب عن سعادته باحتضان إمارة رأس الخيمة، لهذا الحدث العالمي، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، على حسن التنظيم، وروعة الحدث، والمستوى المتميز لأداء الطيارين، الذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة.

4 بطولات في 4 إمارات

ذكر نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن المنافسات عبارة عن أربع بطولات، كل منها يقام في إمارة، حيث أقيمت الجولة الأولى في دبي، والثانية في رأس الخيمة، والثالثة في منطقة الفاية بالشارقة، والرابعة بجبل حفيت بالعين.

ونوه النيادي بأن جولة جبل جيس، كانت مثيرة وممتعة، بسبب تنوع المكان في كل قفزة، حيث بدأ إقلاع الطيارين ثم الهبوط والتسلق سيراً على الأقدام، لمسافة 19 كيلو متراً، ثم الإقلاع مرة أخرى من نقطة الهبوط، للوصول إلى منطقة التتويج، مشيراً إلى أن وصول الطيارين بسلام إلى نهاية السباق، يعد أهم نقاط نجاحنا.

ووجّه يوسف حسن الحمادي النائب الأول لرئيس الاتحاد، الشكر إلى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وإلى قيادة شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني، الذين قدموا كافة التسهيلات، التي أسهمت في سلامة وأمن الطيارين والجمهور، على حد سواء، ومن ثم نجاح الحدث أمام ضيوف الإمارات.

يذكر أن المركز الأول والميدالية الذهبية، حصل عليها للمرة الثانية على التوالي، الطيار النمساوي الصاعد تومي، بينما فاز بالمركز الثاني الطيار الإيطالي آرون، وحل الطيار السويسري سيب ثالثاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز