25 توصية لمؤتمر الرياضة بالشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاء البيان الختامي لمؤتمر الشارقة الدولي الأول «الرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع»، ليؤكد تعزيز الشراكة مع المجتمع بمختلف فئاته، وتضمن البيان الذي تلاه جمال البح نائب رئيس جمعية الاجتماعيين الجهة المنظمة في ختام الجلسات التي استمرت 3 أيام بقصر الثقافة بالشارقة على 25 توصية، والعديد من النقاط المهمة أبرزها:

تعزيز دور الرياضة في تحسين مستوى التكيف الشخصي والاجتماعي لأفراد المجتمع العاديين وأصحاب الهمم، وتعزيز أهميتها كأسلوب حياة واقٍ من التطرف والتعصب والإرهاب والعنف والجريمة والمخدرات، وكذلك تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات الاجتماعية والعلمية المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في دور الرياضة، لمحاربة السلوك المضاد في المجتمعات المعاصرة.

وحسب الإحصائيات المعتمدة تقدم للمشاركة 55 باحثاً، لكن اللجنة العلمية اعتمدت 38 بحثاً، بمشاركة 45 باحثاً مناصفة بين الذكور والإناث، وجاءت البحوث بمشاركات 31 بحثاً فردياً و7 بحوث مشتركة و6 ثنائي وبحث واحد ثلاثي، وجاءت المشاركات من 14 دولة منها 12 دولة عربية وكندا وروسيا، وكانت مشاركات العرب 11 باحثاً وباحثة، من الإمارات و5 من السودان و4 من مصر و3 لكل من السعودية والجزائر و2 لكل من الكويت والأردن وفلسطين وباحث من البحرين واليمن، علماً أن البحوث النظرية كانت الأعلى بنسبة 81% وعددها 33 والتطبيقية وعددها 7 بنسبة 19%.

التوصيات

أوضحت هبة عبد الرحمن أمين سر الجمعية والمنسق العام، أن التوصيات بلغ عددها 195 توصية، تم استخلاص 25 منها من أهمها، الدعوة لإنشاء الأكاديميات التعليمية والتربوية والتدريبية المتخصصة بالرياضة، وقيام الاتحادات واللجان الأولمبية بوضع المعايير والضوابط في الشأن الرياضي واستمرار التحديث لها، وتعويد الناشئة والشباب الرياضيين على كيفية مقابلة نتائج المباريات برحابة صدر في حال الفوز أو الخسارة ومشاركة مشاهير ونجوم الرياضة العالمية، في عملية التوجيه المجتمعي مع قضايا الشباب، وتتبع ورصد للشباب الرياضي الملتزم والمتميز وإلقاء الضوء على تجاربهم وسلوكياتهم.

تكريم سعودي لميرزا

حرص اللواء الدكتور عبد الكريم الحربي المستشار بوزارة الداخلية السعودية على تقديم درع تذكارية للدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس جمعية الاجتماعيين رئيس المؤتمر، تقديراً لجهوده وإبرازه الحدث بصورة مشرّفة، وتلقى ميرزا التهاني من المشاركين المحليين والعرب بمناسبة نجاح المؤتمر، وتجدر الإشارة إلى أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ شهور طويلة، حيث برز من فريق العمل المساعد لميرزا كل من هبة عبد الرحمن أمين السر والمنسق العام وسلوى آل رحمة عضو الجمعية ورئيسة لجنة الجودة والدعم اللوجستي واللتين بذلتا جهداً كبيراً قبل وأثناء المؤتمر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز