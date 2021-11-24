دبي ترسّخ مكانتها وجهةً عالميةً مفضلةً للسياحة الرياضية

المصدر: وام

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تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب تميزها عن باقي مدن العالم، مدعومة ببنية تحتية حديثة ومرافق سياحية مصممة وفق أعلى المعايير الدولية.

وتعتبر الأحداث والبطولات الرياضية إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في نمو قطاع السياحة في دبي، حيث نجحت المدينة عبر استضافتها لأبرز الأحداث الرياضية العالمية، في استقطاب نخبة من أبرز نجوم العالم ضمن طيف واسع من الرياضات وآلاف المشجعين المهتمين بتلك اللعبات، وهو ما يتكامل مع العديد من الفعاليات التي تنظمها دبي ضمن أجندتها السنوية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة في العالم.

وتوفّر دبي تجارب رياضية استثنائية لسكانها وزوارها عبر مجموعة من البطولات العالمية بمشاركة نجوم الرياضة الدوليين، فيما توفر دبي كذلك كافة العناصر التي تجعل من المشاركة والحضور تجربة مريحة ومشوّقة حيث يمكن حضور تلك المنافسات بكل سهولة بفضل توفر شبكة مواصلات حديثة تصل إلى كافة المنشآت الرياضية، من ملاعب وصالات ومراكز رياضية، إلى جانب وجود فنادق وشقق فندقية تناسب مختلف الميزانيات، فضلا عن التنوع الكبير في مناطق الجذب السياحي التي توفر المزيد من الخيارات أمام الزوار الذين يشاركون أو يشاهدون هذه المنافسات والأحداث الرياضية.

وتعد دبي الخيار الأمثل لأهم العلامات التجارية الرياضية العالمية لتكون مركزاً رئيسياً لها في المنطقة، وكذلك لإطلاق مبادراتها ومنتجاتها، وذلك تأكيداً على المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي. ومثال على ذلك، أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مؤخراً، عن تعاونها مع شركة أديداس الرائدة عالمياً، عبر مذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز سكان وزوار دبي على المشاركة في مجموعة من الفعاليات المجتمعية، والأنشطة الرياضية، لتحقيق هدف مهم هو التشجيع على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً في بيئة آمنة تضمن سلامة الجميع.

ركيزة أساسية

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عززت دبي من مكانتها كوجهة رائدة للرياضة والرياضيين، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل كذلك على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأضاف: تدرك قيادتنا الرشيدة أهمية الرياضة ودورها في تقدم دبي وتطورها، كما تعتبر الرياضة ركيزة أساسية للقطاع السياحي من خلال السياحة الرياضية التي شهدت نمواً لافتاً على مدى السنوات الماضية، تتويجاً لاستراتيجية واضحة للمكانة التي نطمح الوصول إليها مع ضخ استثمارات ضخمة لتطوير مسيرة الرياضة والمنشآت الرياضية وهو ما بدأناه منذ عقود.

واليوم، نفخر بالمرافق والمعالم الرياضية التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، ومثال على ذلك ملاعب الجولف التي تعد من بين الأفضل في العالم، ويقع أحدها في منطقة حتا التي تعتبر حالياً من بين الوجهات السياحية الرائدة في هذا المجال الرياضي فضلا عن كونها منطقة جذب سياحي.

من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: أصبحت دبي نموذجاً عالمياً ناجحاً في قطاع الفعاليات الرياضية من خلال استضافة أهم البطولات الرياضية العالمية، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز قطاع السياحة في دبي وضمان نموه، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الوجهة الأولى المفضلة عالمياً وأكثرها استقطاباً للزوار وتكرار الزيارة. ويُساهم تنظيم الفعاليات الرياضية والترفيهية وكذلك فعاليات الأعمال الكبرى في تسليط الضوء على دبي باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية العالمية الآمنة والحيوية التي ترحب بضيوفها من شتى أنحاء العالم.

وتابع الخاجة: لقد أسهمت الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص في استضافة العديد من الفعاليات الناجحة، التي لعبت دوراً مهماً في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لإقامة الفعاليات الدولية، ونحن نسعى لتسليط مزيد من الضوء على الفعاليات الرياضية ورفع مستوى الوعي بتلك الأنشطة بين أفراد المجتمع في دبي وزوارها من خلال الموقع الإلكتروني والمنصة الرقمية المتميزة ’ جدول فعاليات دبي‘. كما نجحت كبرى الفعاليات الرياضية العالمية التي يشارك فيها نخبة من ألمع نجوم الرياضة الدوليين ويتابعها ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم في تسليط الضوء على أبرز معالم الجذب السياحي في دبي، ما ساهم بترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة للزيارة في العالم.

مكانة رياضية عالمية

لم تقتصر شهرة دبي الرياضية على كرة القدم فقط، بل اكتسبت شهرة واسعة من خلال تنظيم كأس دبي العالمي، أحد أشهر سباقات الخيل على مستوى العالم، نظراً للجوائز القيّمة التي يتم منحها للفائزين والتي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار أمريكي، وأصبحت واحدة من أكثر الفعاليات الرياضية المرتقبة على مستوى العالم، .

وتستقطب دبي سنوياً أفضل لاعبي الجولف من خلال استضافة بطولة موانئ دبي العالمية للجولف والجولة الختامية لـ "السباق إلى دبي"، وجذبت منافساتها هذا العام 50 من أشهر نجوم اللعبة حول العالم، حيث عُقدت مؤخراً منافسات الدورة 13 من البطولة، التي يصل مجموع جوائزها إلى 9 ملايين دولار.

وتم اختيار مضمار المجلس في نادي الإمارات للجولف، والذي يحتضن منافسات بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ضمن قائمة أفضل 100 ملعب في العالم والأفضل على مستوى الشرق الأوسط. وتحتضن دبي العديد من ملاعب الجولف، حيث تحولت عقارات جميرا للجولف ونادي مونتجمري للجولف إلى مكان مفضّل لعشاق ولاعبي هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

ولا تقتصر شهرة الإمارة، باعتبارها وجهةً مثاليةً لمجتمع الجولف العالمي، على امتلاكها لأرقى ملاعب الجولف الدولية فحسب، بل تتمثّل في نجاحها بإرساء المعيار الذهبي للتجارب السياحية المعزّزة بفضل البنية التحتية والفنادق الأكثر جودةً في العالم، إضافةً إلى الجولات السياحية والرحلات الاستكشافية التي تقدمها للزوار.

وفي الوقت الذي تواصل فيه كوكاكولا أرينا في دبي باستضافة الفعاليات الرياضية الجديدة على جدولها، قامت بإدراج بطولة تاي بريك تنز دبي أول بطولة تنس عالمية تُقام على هذا الملعب، وبلغ مجموع جوائزها 500 ألف درهم إماراتي. أمّا عشاق رياضة كرة المضرب الكلاسيكية فهم على موعد مع بطولة سوق دبي الحرة للتنس، والتي تُقام في استاد دبي للتنس خلال شهر فبراير من كل عام بحضور نحو خمسة آلاف متفرج.

وقد وقّع كل من مجلس دبي الرياضي و"دبي للاقتصاد والسياحة" مؤخراً مذكرة تفاهم مشتركة مع دوري كونتيننتال للهوكي وفريق أفانغارد الروسي للهوكي على الجليد، بهدف الترويج لهذه الرياضة الشتوية في دبي. كما تعتزم دبي استضافة مباراة احترافية بين فريق أفانغارد أومسك، حامل لقب جاجارين، مع فريق أيه كي بارس كازان، على ملعب كوكا كولا أرينا في الثالث من ديسمبر المقبل، إلى جانب تنظيم بطولة دبي آيس شو بين الثالث والخامس من الشهر ذاته، لتكون أول فعالية عالمية تضمّ نجوم رياضة التزلج على الجليد من روسيا.

اللعبة المليارية

ومع أهمية لعبة الكريكت، التي يقدر عدد متابعيها حول العالم بنحو ملياري متابع، جاء إعلان المجلس الدولي للكريكت عن نقل مقره من ملعب لورد الشهير، المعتمد منذ مئة عام، إلى دبي ليؤكّد على المكانة المتميزة للمدينة باعتبارها مركزاً رائداً عالمياً للرياضة. فقد أُقيم الدوري الهندي الممتاز للكريكت 2021، وهو من أكثر الفعاليات الرياضية شعبيةً بعدد ضخم من المتابعين حول العالم. كما استضافت دبي نهائيات بطولة كأس العالم للكريكت T20 لعام 2021 في نسختها السابعة، بمشاركة 16 منتخباً من مختلف القارات، وقد حظي هذا الحدث بمتابعة الملايين من عشاق اللعبة حول العالم عبر البث الفضائي للبطولة.

وتُعدّ بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، والتي تقام بين 2 و4 ديسمبر 2021 على ملعب سيفنز، إحدى أكثر الفعاليات الرياضية شعبيةً بين عشاق هذه الرياضة في دبي والعالم. وتشهد البطولة شهرة أوسع في كل دورة، حيث يشارك في هذا النشاط التفاعلي أكثر من 350 فريقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً ضمن ثلاث رياضات تشمل الرجبي والكريكت وكرة الشبكة، مما يضمن للمشاهدين الاستمتاع بمنافسات حماسية وسط أجواء من المرح.

تحدي دبي للياقة

يهدف تحدي دبي للياقة في كل دورة إلى تشجيع سكان وزوار الإمارة على ممارسة 30 دقيقة من النشاط اليومي طوال 30 يوماً. وتُقدّم هذه المبادرة في كل عام جدولاً مليئاً بالحماسة والفعاليات المجانية، بدءاً من الحصص والفعاليات الرياضية ووصولاً إلى التمارين الجماعية والدروس التعليمية الافتراضية. وتضمّ المبادرة العديد من الفعاليات المميزة ومن بينها "تحدي دبي للدراجات الهوائية، و"تحدي دبي للجري"، بمشاركة مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. أمّا عشاق سباقات الجري الطويلة فهم على موعد مع ماراثون ستاندرد تشارترد دبي المرتقب، والذي ينطلق في بداية عام 2022، مستقطباً أكثر من 30 ألف مشارك سنوياً.

ويُعدّ ديب دايف دبي من أحدث الإضافات من المنشآت الرياضية النوعية في الإمارة، حيث وفرت هذه المنشأة، بعد افتتاحها خلال العام الجاري، مكاناً مثالياً لعشاق الرياضات المائية، كما سجلت رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل حوض السباحة والغوص الأول من نوعه بعمق 60 متراً.

وتأخذ دبي عشاق الرياضات المائية في مغامرات بحرية مميزة تشمل خيارات الغوص والإبحار والتزلج على الماء، بفضل مناخها وأجوائها الملائمة لهذه النشاطات على مدار العام. وتحفل دبي بالعديد من النوادي الشاطئية على طول شريطها الساحلي، وانطلاقاً من قيمة البحر والإبحار باعتباره عنصراً جوهرياً في التراث الإماراتي، تواصل دبي احتضانها لسباق القفال للسفن الشراعية، حيث نجحت هذه الفعالية الخاصة بسباقات المسافات الطويلة في أن تتحول إلى نقطة جذب سياحي هامة في الإمارة.

منشآت ومرافق عالمية

تُعدّ دبي من أكثر الوجهات أماناً في العالم، وتضم مجموعة رائعة من المرافق التدريبية المتخصصة التي شكّلت خياراً مثالياً للرياضيين العالميين قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021، كما أصبحت دبي الخيار المفضّل للتدريب والموطن الثاني للعديد من نجوم الرياضة العالمية، ومن بينهم فيكتور أكسلسن، حامل ذهبية أولمبياد طوكيو للريشة الطائرة ضمن فئة فردي الرجال، وكريستيانو رونالدو، ونوفاك دجوكوفيتش، الحائزين على إقامة ذهبية في دبي إضافة إلى لاعب كرة الطائرة المحترف جيلبرتو آموراي.

ويُعدّ مجمّع حمدان الرياضي أكبر منشأة متعددة الاستخدامات في العالم، حيث يستضيف العديد من المسابقات الرياضية على مدار العام، بما في ذلك بطولة العالم السنوية للكاراتيه. ويركّز المجمّع على تدريب وصقل مهارات اللاعبين المحترفين والهواة، بينما يوفّر مركز الرياضة واللياقة والرفاهية، وهو جزء من إكسبو 2020 دبي، مساحةً تبلغ 5,400 متر مربع للأنشطة الرياضية وفعاليات اللياقة البدنية والتجارب الترفيهية، في خطوة تعزّز النشاط البدني وتدعو لاعتماده كأسلوب حياة.

كما يستضيف "مركز دبي التجاري العالمي" مع بداية كل صيف فعاليات عالم دبي للرياضة، ليتيح للأفراد والعائلات فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة مكيّفة ومريحة. وتوفّر هذه المساحة الداخلية الآمنة مجموعةً من الأنشطة مثل كرة القدم، والسلة، والكريكت، والريشة الطائرة، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المناسبة لجميع الأعمار.

ويوفر جدول فعاليات دبي معلومات وافية حول الفعاليات المقامة في دبي للعام الجاري، حيث تتيح المنصة الإلكترونية الرسمية للفعاليات في دبي، إمكانية استكشاف الفعاليات المقبلة وشراء التذاكر من خلال الموقع أو منصة الشراء الخاصة بالتطبيق على الهواتف الذكية.

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