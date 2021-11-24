تحت رعاية محمد بن زايد .. مزاينة رزين بمهرجان الظفرة تنطلق غدا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق صباح غدٍ الخميس مسابقات مزاينة رزين في مهرجان الظفرة بدورته الـ 15، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتستمر المزاينة لغاية 2 ديسمبر المقبل في رزين بمدينة الوثبة بإمارة أبوظبي.

وستشهد مزاينة رزين، التي تتزامن مسابقاتها مع الاحتفاء بعام الخمسين، تنظيم 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل ضمن 6 فئات عمرية /مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول/، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليونا و415 ألف درهم.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مزاينة رزين تعد المحطة الثانية في موسم مزاينات أبوظبي، بعد توجيهات راعي المهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوسيع نطاق مهرجان الظفرة ليشمل مزاينات الإبل في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد إلى جانب المزاينة الرئيسية بمهرجان الظفرة.

وأكد عيسى المزروعي أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي أنهت استعداداتها لانطلاق المزاينة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وتم استكمال كافة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان، إلى جانب الخطوات التطويرية والاستعداد المبكر لتوافد قوافل الإبل ومُلاكها إلى موقع المزاينة.

وتوجه نائب اللجنة بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة الرعاة والداعمين لمهرجان الظفرة بدورته الـ 15 وفي مقدمتهم الشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وراعي التواصل المجتمعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والداعمين ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونادي تراث الإمارات، دائرة البلديات والنقل، شركة أبوظبي للتوزيع، هيئة أبوظبي للرقابة والسلامة الغذائية، شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والرعاية المقدمة من مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، وشريكي الإعلام "قناة بينونة الفضائية، إذاعة الأولى"، والدعم المقدم من نادي أبوظبي للصقارين، محمية المرزوم للصيد، اتحاد سباقات الهجن، كما توجه بالشكر إلى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية التي لها الدور الفعال في إيصال رسالة وأهداف المهرجان.

وتبدأ مزاينة رزين بمهرجان الظفرة في يومها الأول، ومنذ ساعات الصباح الباكر، استقبال الإبل المشاركة في اليوم الأول ضمن 5 أشواط لسن المفاريد لفئة المجاهيم، والتي خصص لها 50 جائزة قيمة، وذلك استعداداً لعرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، ثم لجنة التحكيم وإعلان النتائج مساء يوم الجمعة.

ويتم خلال المزاينة تطبيق الإجراءات الاحترازية والدخول وفق اشتراطات المرور الأخضر لتطبيق الحصن مع ابراز نتيجة سلبية لفحص " كوفيد 19 " لا تتجاوز مدتها 96 ساعة، حرصاً على سلامة العاملين والمشاركين والزوار.

ويجسّد مهرجان الظفرة جهود الإمارة في تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية للتراث، وخاصة مع ما تشهده الدورة الحالية من زيادة في عدد الجوائز ، إذ تتضمن المزاينات 312 شوطا للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والمحالب، بالإضافة إلى جائزتي بيرق الإمارات، وقد خصص لها 2947 جائزة قيمة.

ويعكس مهرجان الظفرة التزام لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بترجمة الرؤية الثقافية للإمارة من خلال الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلا عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز