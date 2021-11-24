43 ميدالية للإمارات في «عربية الدراجات»

المصدر: القاهرة - محمد أبو إسماعيل

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حقق أبطال منتخب الدراجات يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ذهبية جديدة للإمارات في سباق الماديسون ليختتم المنتخب بطولة المضمار بأفضل نهاية بعدما حقق صدارة السباق بفارق كبير ليصل عدد الميداليات الإماراتية في البطولة العربية المجمعة إلى 43 ميدالية ملونة في انتظار سباق الدراجات الجبلية الذي ينطلق اليوم وينتهي غداً.

وكان يوسف ميرزا قد اختتم اليوم الثالث من بطولة المضمار بذهبية سباق النقاط لمسافة 25 كيلو، ليصل عدد الميداليات إلى 43 ميدالية منها 11 ذهبية و18 فضية و14 برونزية وهو عدد تاريخي لدراجات الإمارات في البطولات العربية بالبعثة الأكبر في تاريخ المشاركات، واختتم منتخب إناث الإمارات مشاركته بتحقيق إنجاز قياسي بعد الفوز بـ 21 ميدالية ملونة.

شهد مراسم التتويج الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والأفريقي حيث كرما الفائزين. وأبدى منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات سعادته بما تحقق من إنجاز تاريخي لدراجات الإمارات، مؤكداً أن ما حدث لا يمكن وصفه، موجهاً الشكر إلى كل أعضاء البعثة من دراجين وإداريين على ما قاموا به في أطول بطولة عربية، وتمنى التوفيق للمنتخب فيما تبقى من منافسات.

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