عبد الله الدرمكي رئيساً لاتحاد الطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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فاز عبد الله الدرمكي مرشح نادي العين، برئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة لدورة العمل 2020-2024، بعد حصوله على 10 أصوات، في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس، فيما حصل منافسه الدكتور أحمد المطوع على 7 أصوات. وتم اعتماد الفوز بالتزكية لجميع مرشحي مقاعد العضوية.

وجرت عملية التصويت، بعدما أعلن محمد العامري رئيس لجنة الانتخابات، عن اكتمال النصاب بحضور 17 نادياً يحق لها التصويت في الانتخابات، ثم أعلن عن اعتذار الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عن عدم إكمال السباق الانتخابي.

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