صالح الشرقي يثمن إنجازات "شطرنج الفجيرة"

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمن الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، إنجازات نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة لحصول لاعبي النادي على عديد الألقاب والكؤوس على المستويين المحلي والعالمي، وفوز النادي بشرف تنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج واجتماع الكونغرس الدولي العام المقبل.

جاء ذلك خلال استقباله لمجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بحضور نائب الرئيس محمد عبد الله الزعابي وعدد من الأعضاء، حيث اطلع الشيخ صالح الشرقي على إنجازات النادي وشدد على أهميه الحفاظ على الإنجازات وتعزيزها بشكل مستدام وبما يليق والمكانة التي تحتلها دولة الإمارات في كل المجالات، ومنها المجال الرياضي.

وبارك أيضاً فوز النادي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة والحصول على المركز الثالث في بطولة العالم للمصنفين تحت 2000 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز